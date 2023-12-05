伊利参加第20届世界饮用水大会 分享该领域创新成果和最新进展

当地时间11月27日至29日，第20届世界饮用水大会在英国苏格兰格伦伊格尔斯庄园举行，来自美国、英国、法国、瑞士、罗马尼亚、印度、日本和中国等多个国家的行业领袖、企业代表齐聚一堂。伊利集团受邀出席大会主论坛，伊利欧洲创新中心总监Gerrit Smit博士发表了题为《满足中国消费者的新需求》的主题演讲，向全球与会嘉宾分享了中国饮用水市场的发展情况，以及伊利积极布局健康食品产业，在饮用水领域的创新成果和最新进展。

大会现场，备受全球行业关注的2023年度世界饮用水大奖正式揭晓，伊利旗下天然矿泉水品牌“伊刻活泉”在全球155个参赛产品中脱颖而出，荣获3项提名，伊刻活泉现泡茶获得“最佳技术创新”“最佳品牌延展”提名，伊刻活泉无油墨火山瓶获得“最佳包装和标签设计”提名。伊利也成为本次大奖获提名数量最多的中国企业，赢得了全球行业的瞩目与认可。

世界饮用水大会由全球食品与饮料专业咨询公司Zenith Global主办，是全球饮用水行业最高水平、最具影响力的盛会。大会每年举办一次，今年是第20届。世界饮用水大奖颁奖典礼在大会现场同期举行，以表彰全球饮用水创新领域的最佳成果。

品质为“金”，布局优质水源地

“中国人的饮水习惯正在发生深刻改变，从最初饮用烧开的自来水，到纯净水、矿泉水，中国已经进入全民关注健康饮水的时代。”Gerrit Smit博士在大会演讲中表示。

根据《2023—2029年中国饮用水行业市场专项调研及投资前景研究报告》，国民饮水需求处于升级阶段并呈现出快速上升的趋势。2022年我国包装饮用水需求规模已超1600亿元，预计到2029年将突破2500亿元。

大会现场，Gerrit Smit博士分享了中国饮用水市场的三大趋势，首先是健康升级，随着中国人对于健康重视程度的不断提高，对于“科学饮水”的认知程度也随之提升；其次是品质升级，消费者对安全用水、健康用水需求提升，尤其是有老人、孩子、孕妇的家庭；最后是场景升级，越来越多的中国消费者使用大包装水做汤、泡茶，饮用水消费场景更加多元化。

在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”愿景指引下，伊利以消费者健康需求为中心，2019年进入矿泉水市场，推出中国首款火山天然矿泉水——伊刻活泉。经过全球上百个水源地的筛选、实地踏勘和科学对比后，最终将水源地选定在森林覆盖率高达95%、有“中国天然氧吧”之称的阿尔山和“世界黄金三大水源地之一”的长白山。水源经过火山岩层过滤和矿化，富含钾、钠、钙、镁、偏硅酸等火山矿物元素，天然弱碱性、口感柔软甘甜。

为了保证天然矿泉水质的纯净，伊利在水源地投资建厂，使用高标准生产工艺，矿泉水在原产地限量采集后，经过300米的全封闭管道运输至工厂，再经纳米级生物超滤膜过滤，无臭氧杀菌罐装，最后送达消费者手中。

创新为“翼”，满足多元化消费场景

以优质水源为基础，伊利也在不断用创新技术赋予产品更多可能性。以伊利集团全球创新体系为依托，伊利在今年上市了伊刻活泉现泡茶，并一举在本届世界饮用水大奖上斩获“最佳技术创新”和“最佳品牌延展”2项提名。

以“好水泡好茶 新鲜就要现泡”的理念，伊刻活泉现泡茶采用中国首款专利“锁鲜盖”技术，使用茶水分离的瓶盖，封存冻干茶粉。消费者饮用时拧开瓶盖，冻干茶粉3秒溶在水里，便可品尝一份新鲜美味的无糖茶饮，将矿泉水和传统中国茶有机结合，成功打造中国首款旋盖式现泡茶，重新定义消费者的饮茶习惯。

演讲过程中，Gerrit Smit博士向现场嘉宾演示了伊刻活泉现泡茶“3秒现泡”的全过程。“现泡茶的口感，就跟刚刚用茶壶泡好的一样新鲜、好喝。”Gerrit Smit博士向大家介绍说。这种颠覆传统的创新技术也让现场的嘉宾惊叹不已，现场发出阵阵掌声和喝彩声。

世界饮用水大会主办方Zenith Global主席Richard Hall品尝现泡茶后称赞道：“这款产品独特的创意颠覆了我的认知，同时兼具美味，在‘最佳技术创新’和‘最佳品牌延展’两个领域表现突出。”

山水为“盟”，人与自然和谐共生

本次荣获提名的伊刻活泉无油墨火山瓶，生动诠释了伊刻活泉积极保护珍稀水源地，践行绿色可持续发展的理念。伊刻活泉水源地孕育了3000多种珍稀动植物，该款产品瓶标以此为灵感，选取了国家一级保护动物梅花鹿、长白山野生人参、灵芝、红景天4种珍稀动植物应用于设计，传递对水源地自然生态和珍稀生物的守护。产品瓶标仅采用激光技术打印，减少了材料和能源的使用，便于包装的回收再利用，以实际行动向消费者传达了环境保护的重要意义。

作为行业领导者，伊利一直致力于探索绿色、可持续发展之路，以“碳足迹+水足迹”的“双足迹”的解决方案，助力推动联合国可持续发展目标实现。去年，伊利发布了《伊利集团零碳未来计划》《伊利集团零碳未来计划路线图》，成为中国食品行业第一家发布“双碳”目标及路线图的企业。今年3月，在联合国水事大会上，伊利提出的“低水足迹倡议LWFi”获批，成为首家承诺和获批加入联合国《水行动议程》的中国企业。

法国生物科技企业Carbios包装部市场经理Clovis Thaumoux对伊利的可持续发展理念表示赞赏：“这款产品的创意非常棒！伊利通过减少碳足迹对地球做出贡献，激光打印减少了标签和能源的使用，这项技术值得推广到全球市场。 包装视觉和触感也非常出色，这些特征对消费体验非常重要。”

伊利不仅投身水源地生态保护，还以产业为纽带，持续发挥企业龙头引领作用，通过投资建厂、吸引就业等一系列举措，激活水源地的经济发展潜力，带动产业链上下游实现共赢共富，推动水源地绿色生态保护与经济社会发展实现有机融合、共生共荣。

在本年度世界饮用水大会上，伊利不仅向世界展现了中国饮用水行业的创新实力，也传递了人与自然、社会和谐共生的发展理念。以“全面价值领先”目标为引领，伊利将始终以消费者的健康需求为中心，深耕健康产业领域，持续拓展大健康产业版图，打造满足全人群、全生命周期、全消费场景的健康产品，加快实现成为“全球最值得信赖的健康食品提供者”的企业愿景。