专家称需关注老年群体流感：疫苗仍是最有效预防手段

中新网北京12月4日电(韦香惠)当前，正值流感高发季。多位专家在近日接受采访时谈到，12月开始，老年患者数量可能陆续增加。而且，由于老年人普遍基础疾病多，免疫力差，感染后病情更容易加重，出现并发症的概率也更高。

今年流行的流感病毒未发生明显变异

在国家卫健委12月2日举行的新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕表示，我国各地冬春季的流感流行季一般是从每年10月中下旬到次年的3月中上旬左右，一般在1月份左右达到峰值。

11月30日，中国国家流感中心网站发布截至11月26日的中国流感流行情况概要。

监测数据显示，2023年第47周(11月20日-11月26日)南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升，以A(H3N2)亚型为主，其次为B(Victoria)系。全国报告401起流感样病例暴发疫情。

王大燕提到，与去年冬季相比，现在主要流行的甲型H3N2亚型流感病毒和乙型流感病毒没有发生改变，与全球大多数地区流行的主要分支也是一致的。

需关注老年群体的流感

在流感高发季，老年人是需要重点关注的人群。目前，部分医院已经开始关注到院看病人群中的老年人数量变化情况。

成都市中西医结合医院一名主管药师接受媒体采访时介绍，“目前，老年人感染的人数较多，很多老人本身就有慢性病，比如慢阻肺或者支气管哮喘等。现在天气骤冷，容易引起急性细菌感染，从而导致原发疾病加重”。

深圳市第三人民医院院长、感染内科主任医师卢洪洲向中新网表示，由于抵抗力低，老年人呼吸道感染合并症多，呼吸道症状更明显，更容易加重。秋季，呼吸道传染病高峰期，12月有可能会出现老年患者感染就医高峰。不过，他所在医院就诊患者中成年人、尤其是老年人数量较前相仿，还未出现明显上升趋势。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院感染科副主任周志慧则提醒，流感病毒检测可能会出现假阴性的现象，与检测试剂不敏感、标本采集方式不恰当等因素有关系，因此，持续高热不退且有肺炎表现的患者，即使流感检测是阴性，也最好到医院进一步就诊，结合其他检查明确病因。特别是老年人，一定要尽早诊断尽早治疗。

疫苗仍是最经济有效的预防手段

“当前，正值流感的高发季节，对之前没有接种流感疫苗的人群，接种流感疫苗仍然是有效的，建议大家尽早接种流感疫苗。”王大燕特别指出，6个月以上的人群都可以接种流感疫苗，尤其是对于儿童及老年人、慢性病患者等高风险人群，在感染流感后发生重症的风险较高，接种流感疫苗可以有效降低发展为重症和死亡的风险，希望大家积极接种。

王大燕说，国内外的实践均证明，使用疫苗是最经济有效的预防手段之一，疫苗是安全的，只要按要求在专业机构接种，都能有良好效果，尤其是老年人和少年儿童，应积极接种流感疫苗等，保证正常的生活和学习节奏。

卢洪洲还提到，老年人常合并基础疾病，应积极控制原有疾病，注意身体变化，如出现胸闷、气促等严重不适症状，应及时就诊治疗。对于有呼吸道基础疾病的老年人，建议家中常备指脉氧监测仪，重点关注老年人是否存在呼吸困难，血氧饱和度下降。