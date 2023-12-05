河南国家区域医疗中心项目数量居全国第一

中新网郑州12月4日电 (记者 韩章云)不出省就能享受到“国家队”医疗服务，这得益于国家区域医疗中心项目建设。12月4日，河南官方通报，该省已获批国家区域医疗中心项目12个，数量居全国第一，心血管、儿童等多个专业省外住院患者数量持续下降，大大减轻了患者就医负担。

当日下午，在河南省委宣传部举行的新闻发布会上，河南省卫生健康部门介绍和解读了近年来该省在卫生健康领域取得的成果成效。

河南省卫生健康委主任黄红霞介绍，当前，河南已获批国家区域医疗中心项目12个，涉及心脑血管、肿瘤等12个发病率高、外转率高的重点专业，占全国总量(125个)近1/10，数量居全国第一。

当前，河南国家区域医疗中心项目的实施已取得明显成效，医疗技术、科研能力、人才引进提升、管理水平得到提升，患者外转率下降。

黄红霞介绍，当前，河南项目医院已获批国家临床重点专科项目37个，省级临床重点专科19个，省重点中医专科9个，引入新技术、新项目、新业务325项，填补省内空白92项。一批国家部委级重点实验室被引入，引进39名国际知名专家、院士等高端人才。

2022年，河南省心血管、儿童等7个专业省外住院患者下降到3%以内，肿瘤、妇产专业下降到5%以内，大大减轻了患者就医负担。

记者了解到，除了争取国家区域医疗中心项目外，近年来，河南多举措持续推进优质医疗资源均衡布局。建设省医学中心15个、省区域医疗中心60个、县域医疗中心105个。持续推进医疗卫生领域“三个一批”重大项目建设，累计完成投资277亿元。推行“便民就医少跑腿”七项举措，以便民服务“小切口”撬动看病就医“大民生”。