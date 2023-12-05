脊柱健康个性化测量门诊上海“诞生” 制定个体化方案助延缓疾病发展

中新网上海12月4日电 (记者 陈静)随着社会老龄化加深脊柱疾病发病率不断增加，同时，随着电脑、手机使用率增加，受脊柱疾病困扰的年轻人也越来越多。

记者4日获悉，上海的医疗机构和专家探索开出脊柱健康个性化测量门诊，可在诊断的基础上，根据患者的睡眠习惯、工作学习场景、脊柱病变情况等提出个体化方案，比如：要睡多硬的床垫、要枕多高的枕头、工作时的桌椅多高为宜等。

当日，在上海市第十人民医院，骨科主任贺石生教授接受记者采访时介绍，脊柱健康个性化测量门诊开设短短两周，前来体验测量者人数已近300。这位专家告诉记者，其中大部分是已经出现脊柱病痛的患者。“脊柱健康要专业化管理、产品要个性化定制，这种理念目前很多普通民众还没能意识到，但我相信，它是延缓脊柱疾病发作的关键。”贺石生教授直言，“手术是做不完的，手术也不能解决一切问题。”

当下，人们的生活方式导致脊柱疾病的发病率越来越高、患者越来越低龄化。据了解，这些年来，贺石生教授持续推动脊柱健康管理的理念，让患者不要走到开刀的那一步，与此同时，手术患者术后仍需要健康管理，以减少疾病复发。

35岁“腰突”患者小陈(化名)和68岁长期腰痛的王伯伯(化名)成为这一门诊的首批患者之一。小陈被诊断为腰椎间盘突出症(简称：腰突症)，直不起腰、下肢麻木。贺石生主任为他做了微创手术，但同时提醒常常坐办公室的小陈：“手术不是一劳永逸的，要好好爱护脊柱，改变生活方式。”

“越是久坐，越容易患脊柱疾病。现在门诊中，腰突症的年轻化趋势非常明显。”贺石生主任表示，临床上经常能看到一些30岁的人“腰龄”已经50岁；检查后发现，腰椎已经提前退化或椎间盘突出。这位专家解释，办公室一族往往是耸肩、含胸、身体前倾坐着，加重了脊柱，尤其是腰椎的负担。长时间一个姿势，肌肉容易劳损；上半身的重量全部压在椎骨上，椎间盘受力变大，磨损也就越来越严重。

在脊柱健康个性化测量门诊，医生为小陈测定了与脊柱有关的数据。填写身高、体重、睡眠偏好等数据后，医生在他的腰间缠上测量专用腰带，贴上标记装置，并就拍摄了一组坐姿、站姿照片，通过后台AI数据库测算，生成了一张专属的健康报告。

记者看到了这份报告：对小陈来说，站立办公桌面最佳高度是110厘米；坐着办公桌面最佳高度是71.5厘米，椅子最佳高度是40.8厘米；睡觉床垫建议“标准偏硬”；同时还提供了最佳仰卧枕高和侧卧枕高等一系列数据。

68岁的王伯伯也因腰痛就诊，做了检查后，贺石生教授告诉他，腰突症状明显，但还没到要手术的程度。如果不好好保护，最终难逃“开刀”命运。王伯伯告诉记者，一直听人说“腰痛要睡硬板床”，自己便买了一张硬床板，打算放弃席梦思。对此，贺石生指出：“睡硬板床并不是直接睡在硬板上，床越硬不等于对脊柱越好。”他告诉记者，不同的人适合的床垫是不一样的。人体正常脊椎生理结构从侧面看呈一个S形的生理弯曲，如果睡太硬的板床，不能配合人体脊椎的正常曲线，腰部得不到支撑。同时，过硬的床对身体的骨头、关节有影响，睡在过硬的床上，脊柱会处于僵挺紧张状态，反而达不到应有的放松效果。

贺石生坦言，从脊柱健康的角度来指导个体化的设备定制，对脊柱疾病预防、康复和治疗都非常重要。据悉，基于王伯伯腰椎病变的各项数据，贺石生团队个性化测量后给出了合适的床垫硬度建议。

在采访中，贺石生主任亦表示，目前测量的数据库依然需要不断丰富，相关理论和技术还需要系统完善，今后团队将和相关企业开展协作，研发更符合脊柱健康医学理念的个性化定制产品，更好地服务于中国人的脊柱健康。