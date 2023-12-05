今年2月份，中国存活最长的肾移植受者、肾移植术后存活45年的杨运胜，不幸去世。

40年多前，杨运胜因为尿毒症而濒临死亡，而肾移植成功地挽救了他的生命，也改变了他的命运。可以说，杨运胜是我国肾脏移植事业发展的见证者之一。

1977年10月19日，对于杨运胜以及他的家庭而言，是个终生难忘的日子。这一天，由北京友谊医院的于惠元教授主刀，杨运胜接受了同种异体肾移植手术。

从保留至今的手术记录可以看出，红蓝色油笔手绘的图示非常准确地标明了血管以及输尿管的吻合方式。从这份堪称精美的手术记录中可以看出，当时的医疗团队十分严谨。

虽然手术十分顺利，但是由于缺乏高效的免疫抑制剂，杨运胜术后恢复之路充满了各种考验。在友谊医院肾移植团队的精心治疗下，杨运胜闯过了一关关考验，近1年后顺利出院。

在此后漫长的术后持续抗排异治疗的保护下，杨运胜的移植肾功能一直保持良好，他也因此恢复了正常的生活。直到2000年，因为移植肾功能减退，杨运胜再次住院。

除了慢性排斥反应引起的肾功能减退之外，杨运胜的那个在23年前就失去功能的左侧原肾发生了癌变。虽然最终恶性肿瘤被切除了，但是杨运胜的移植肾在工作了20多年后，在多重因素的影响下，功能越来越差。

2002年，杨运胜再次接受了同种异体肾移植手术，另一枚肾脏被安置在了他左侧髂窝。这25年后的另一次肾移植手术，仅仅用了1个多小时的时间。

这两场成功的肾脏移植手术，让杨运胜收获了美满的家庭和幸福的生活。在世时，他喜欢摄影、旅游，甚至还参加过移植患者运动会……他见证的不仅是医学的进步，更是医患情深。

正如友谊医院泌尿中心前主任、主任医师田野所说，40多年来，该中心的医生换了几批，专家更迭了几代，但不论老中青医护人员，都从未停止对杨运胜的照顾、随访，对生命的呵护始终如一。“我们一代代的专家在最困难的时候也没有停止探索，才让今天的肾移植达到世界领先水平。40年中，肾移植术后存活率从当年的40%提升到了现在的98%以上。”他说。

与此同时，友谊医院也发生了巨大的变化，不仅肾移植病房搬进了现代化的外科大楼，而且在外科手术技术、免疫抑制的个体化应用、预防肾移植术后各种并发症方面都有了巨大的进步，更是引领了国内整体肾脏移植技术的提高与创新。

随着器官捐献工作的开展，肾移植数量大幅增加。自2018年起，友谊医院泌尿中心连续4年肾脏移植数量稳居北京市前列，人与移植肾存活率位于国内前沿，成为亚洲最大的肾移植中心之一。

在这些变化之中，不变的是友谊医院和杨运胜、与广大患者之间日益深厚的情谊，以及肾脏移植团队继承传统、持之以恒救治尿毒症患者的医者仁心。

（朱一辰为北京友谊医院泌尿中心泌尿二科副主任，林俊为该中心主任医师）