事关流感监测数据！多地疾控最新提醒

中新网北京12月3日电(邵萌)国务院联防联控机制综合组11月24日发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》(简称《通知》)，其中提到，预计流感将出现全国冬春季流行高峰。要求各地统筹做好新冠、流感和诺如病毒胃肠炎等重点传染病监测，密切跟踪疫情形势变化。

《通知》发布后，连日来，多地疾控部门公布流感最新监测数据，提示流感病毒检测阳性率持续上升，处于流行水平，并就流感防控工作给出建议。

多地通报流感病例数上升

11月29日，北京市卫健委发布的2023年第47周疫情周报显示，流感已持续6周居于首位。

同日，据“沈阳发布”公众号消息，近期沈阳流感监测数据显示流感样病例增多，相关数据显示就诊人群中肺炎支原体感染有下降趋势。沈阳市疾控中心传染病防制所所长陈叶介绍，市疾控中心近两周的多病原检测结果发现，病原体主要有H3N2流感、鼻病毒、腺病毒、支原体，还有流感嗜血杆菌。

郑州市疾控中心当天也发消息称，监测显示，郑州市流感病毒检测阳性率上升，以甲型流感病毒为主，同时出现了多种呼吸道传染病病原体混合感染的情况。

在天津，流感也已处于流行水平。“健康天津”公众号11月28日发布流感分级预警周报称，天津市流感流行分级为Ⅲ级，处于流行水平，天津市ILI%(流感样病例占门急诊病例的百分比)为9.63%，高于基线(4.40%)，监测到流感病毒以甲型H3N2为主。

另据浙江省疾控中心28日消息，近期呼吸道疾病以流感为主，也有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒和腺病毒感染。目前浙江省流行的流感病毒以甲型H3N2亚型为主，以3-15岁的幼托儿童和学生病例数较多。

有地方疾控研判流感走势

《通知》指出，2023年10月以来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。要求各地要统筹做好新冠、流感和诺如病毒胃肠炎等重点传染病监测，密切跟踪疫情形势变化。

近日，一些地方疾控已对当地流感走势及流行高峰作出研判。例如，天津市卫健委发布的流感分级预警周报显示，预计11月27日至12月3日流感活动水平较高，达到黄色预警水平，较易发生流感病毒感染。

据《河北日报》报道，河北省疾病预防控制中心病毒病防治所副所长韩旭11月24日在河北省疾控中心流感防控知识媒体沟通会上介绍，该省流感流行期为每年的10月份至次年3月份，目前流感活动水平处于流行季水平，流感样病例每周就诊百分比和核酸检测阳性率呈上升态势。结合流感往年的流行规律及目前的监测数据，流感活动会逐渐增强，预计至12月份或是1月份左右达到流行高峰。

关注“一老一小”重点人群

据“沈阳发布”公众号消息，沈阳市疾控中心传染病防制所所长陈叶介绍，流感样病例监测5-24岁年龄段占比较大，这部分人群多数集中在大中小学校和托幼机构，非常容易出现聚集性感染，每年报告的流感暴发疫情大多数集中在学校。

同时，陈叶提醒，也要关注老年人群，目前60岁以上老年人流感样病例百分比在上升，老年人抵抗力相对较弱，容易感染造成基础疾病的加重。

此外，郑州市疾控中心指出，混合感染不只出现在儿童，成人也存在混合感染的风险，一旦出现混合感染，症状可能表现会较重。

天津市疾控中心建议，在保持室内空气流通，注意环境卫生，合理增减衣物，增强自身免疫力的基础上，杜绝带病上班上课、注意个人卫生、尽量减少去人群拥挤空气污浊的密闭场所，并建议尚未接种流感疫苗的市民特别是老人、儿童和有基础疾病的人群接种流感疫苗。