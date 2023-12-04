湖南东安医保政务服务惠基层

中新网永州12月3日电 (唐小晴 唐文明 严洁)“村卫生室全部开通了门诊统筹诊疗结算业务，村民们已基本实现头疼脑热不出村，医保报账在村里。”湖南省永州市东安县白牙市镇桐子山村卫生室村医龙文娟说。

今年以来，东安县不断扩大医保延伸服务改革受益面，将服务窗口“搬”到群众家门口，持续推进县、乡、村三级医保“一体化”经办服务体系建设，将26项医保政务服务事项下沉到乡镇、村(社区)服务中心，全面实现参保登记、信息查询及变更、异地就医备案等经办事项村直办；301家村卫生室全部开通了门诊统筹诊疗结算业务，确保群众家门口看病及时报销。

截至目前，全县村级门诊就诊46605人次，医保门诊基金支付98.82万元，人均就诊单次报销比达70%。

东安县坚持医保、医药、医疗“三医”紧密联动、协同发力，将优质资源“沉”到群众家门口，县医共体总院通过与湖南省人民医院、湖南中医药大学第一附属医院、湖南省妇幼保健院、上海湘医联盟等重点学科加盟医联、对口帮扶、专家坐诊诊疗，全面提升县级医院整体医疗服务能力，推动优质医疗资源扩容，分类下沉到村(社区)卫生室，让群众在家门口享受上级医院专家的医治服务。

据了解，东安县打造“1+1+1+1+N”(1名县级专科医生、1名乡镇全科医生、1名村级医生、1名医保专干、负责辖区内若干名慢病患者的健康医疗管服保障)的包村驻点医卫健康服务团队，做好做实健康随访、入户宣传、电话预约、村级坐诊、重病转诊、门诊报账等惠民便民服务。

同时，东安县按照领导联片、干部联乡、业务骨干联村“三联”模式，开展医保政策宣讲活动，将政策宣讲“送”到群众家门口，切实提升群众对医保政策法规的知晓度；全面推行“帮代办”服务，对行动不便“两病”患者提供健康找人、上门送药服务，对外出务工的“两病”患者将医保惠民政策、免费配送药品、用药服务指导、健康随访清单等打包制作成“医保惠民小口袋”，通过快递直达务工居住地，医保药品均“免费配送”。

在广东务工的东安县白牙市镇大江口石溪河村村民周革孟，每半个月就能收到从老家邮寄的特殊包裹“医保惠民小口袋”。“小口袋”内的医保政策宣传、随访记录和降压药让他倍感暖心。

目前，该县基层村卫生院累计“帮代办”3226件医保服务，40086名“两病”患者享受到健康“红利”。