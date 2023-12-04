四川绵阳构建医疗引才用才体系

“我来到这儿后，不仅发展了新的医疗技术，还找到了干事业的平台，工作很有干劲。”四川绵阳市游仙区石马中心卫生院副院长黄新对记者说，不久前，他带领当地医院医生团队给患者做了下肢静脉曲张微创手术，促进基层医疗水平加快提升。

以前，对于游仙区石马中心卫生院这样的乡镇卫生院来说，很难进行相对复杂的医疗手术，更别提微创手术了。为破解基础医疗人才匮乏难题，近年来，四川绵阳市通过构建“引育用留”一体化引才用才体系，聚焦“精准引才、精心育才、精细用才”三个维度，不断凝聚对高层次卫生人才的吸引力和感召力，让更多医疗人才在基层留下来。

多维度用才，助力人才成长，绵阳市通过多种途径为医疗人才搭建事业发展平台，推进岗编适度分离改革就是其中之一。绵阳市游仙区卫生健康局党组副书记范刚介绍，岗编适度分离改革就是打破原来以每个医疗机构为最小单元核定编制、确定岗位的惯例，将编制和岗位统筹到全区集中管理使用，让需要人才的基层医疗机构有编可用，让符合晋升条件的专业技术人才有岗可聘，有效解决部分医疗机构编制空置和一些专业技术人员晋升无门的困局。目前，全区已经有81名中高级职称专业技术人员从中获益。

“2013年，我在原来的医疗机构评上副高级职称，但原单位缺乏职称晋升名额，此后几年我一直难以晋升。到游仙区石马中心卫生院工作后，通过岗编适度分离改革，我获得了晋升机会，也成功评上正高级职称。有了发展平台，我也更愿意留在这儿，继续为基层群众服务。”黄新说。

绵阳市卫生健康委员会党委书记、主任李晓林说，当前，绵阳市正在扎实推进“高端人才聚集、骨干人才提能、基层人才补短”三大工程，通过“人才兴”助推“事业兴”。2023年，该市卫健系统签约引进博士21名、硕士300余名；同时，通过远程查房、定期坐诊、参与教学科研等方式，促进高水平人才、高质量技术、高层次医疗资源全面共享。

记者了解到，绵阳市第三人民医院积极筑巢引凤、吸纳人才，一方面注重内生式培育，修订医院人才培育制度，提升学历培训待遇，鼓励员工读硕读博，学技术提学历，搭建高层次人才团队；另一方面，通过情感关爱、兴趣培育等柔性方式留住人才。（新华社记者 董小红）