如何预防呼吸道疾病？国家卫健委回应冬季呼吸道疾病防治问题

新华网北京12月3日电（肖寒）近期，流感进入高发季。日常生活中如何预防呼吸道疾病？儿童感染呼吸道疾病如何治疗？国家卫生健康委近日召开新闻发布会，回应冬季呼吸道疾病防治问题。

未发现新病毒或细菌导致的新发传染病

“根据监测，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起，都有相应的成熟治疗手段，未发现新病毒或细菌导致的新发传染病。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上表示，当前，国家卫生健康委会同国家中医药管理局、国家疾控局持续开展冬季呼吸道疾病监测和研判，对做好医疗资源调剂、优化就医流程、发挥中医药作用等工作进行部署。

米锋表示，要进一步增加医疗服务供给，推进中医医院、妇幼保健院等各级各类医疗机构儿科门诊应开尽开，根据患者数量增开午间、夜间和周末门诊，延长服务时间，扩充住院床位，不断优化挂号、检查、缴费等就诊流程，方便群众就医。

“我们一直在开展变异监测。”中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕说，监测结果显示，流感病毒对目前的几种抗流感病毒药物都是敏感的，也就是说抗流感病毒药物对流感病毒是有效的。

中西医结合治疗具有较好疗效

“目前，大多数孩子患的是轻度症状，重症肺炎相对较罕见，因此无需过度担心。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉介绍，即使孩子被确诊为重症，目前采用中西医结合治疗依然表现出相当良好的疗效，绝大多数情况下预后良好。

北京中医药大学东方医院儿科主任吴力群表示，中医治疗注重辨证论治，根据患儿的发病原因、症状特点以及体质情况进行精准治疗。

“在呼吸道感染早期，孩子主要出现发热、流涕、咽痛和咳嗽等症状。我们会优先考虑采用疏风解表、宣肺利咽的方法，配合适宜的中医外治疗法。”吴力群解释说，针对发热和咽痛，学龄前儿童可以使用穴位推拿、中药贴敷等方式，而学龄期儿童则可考虑采用刮痧等方法；对于咳嗽和咳痰，也可以考虑采用经络走罐、拔罐和穴位推拿等治疗方法。

“中医讲究未病先防、既病防变、瘥后防复的治未病的理念，是我们应对冬季呼吸道感染性疾病的有力的武器。”吴力群表示，未病先防是指在冬季呼吸道感染高发季节，孩子在没有患病之前，我们要进行相应的预防措施。既病防变是指孩子已经患病出现症状，我们要进行积极治疗，防止疾病进一步进展出现变症，瘥后防复是指孩子病愈以后，我们要进行合理的中医药调理，防止患儿出现复感。