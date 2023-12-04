直播预告：做有趣有料的医学科普，必看指南来了

2022年，国家卫健委、中央宣传部、中央网信办等九部门联合印发《关于建立健全全媒体健康科普知识发布和传播机制的指导意见》，要求建立健全全媒体健康科普知识发布和传播机制，增加全社会健康科普知识高质量供给，满足人民群众日益增长的健康需求。

传播健康科普，倡导健康生活，2023人民好医生科普大赛已正式启动。为提升参赛作品的科学性、专业性和趣味性，12月4日10:00，湖南省卫生健康委员会党组副书记、副主任，中华医学会科学普及分会主任委员祝益民将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享科普创作的心得与感悟，欢迎届时收看。

专家简介

祝益民，教授、主任医师，医学博士，博士研究生导师，湖南省卫生健康委员会党组副书记、副主任，湖南省急救医学研究所所长，《实用休克杂志（中英文）》主编，享受国务院政府特殊津贴专家，人事部百千万人才工程国家级专家，国家“十二五”重大科技支撑计划项目首席专家，湖南省医学领军人才，中华医学会科学普及分会主任委员，中华医学会急诊医学专业委员会灾难学组组长，中国医师协会儿科医师分会副会长，湖南省医学教育科技学会会长。

如何收看直播：

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