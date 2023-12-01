江西省二级以上公立中医医院设置治未病科室或中心比例达96.7%

人民网北京12月1日电 （记者闫妍）今天，国家中医药管理局召开新闻发布会，介绍江西省建设国家中医药综合改革示范区情况。

会上，江西省人民政府副秘书长王海涛介绍，2021年12月，国家中医药管理局等5部门批复江西省建设国家中医药综合改革示范区。一年多以来，江西省根据国家关于示范区建设的部署要求，围绕加强组织领导、促进人才培养模式改革、中医药价格和医保政策改革等7个“必答题”和发展中医药治未病、推进中医药产业化2个“特色卷”，推动中医药事业产业高质量发展。江西省坚持以体制机制改革为核心，强化部门协同、上下联动、综合改革、系统集成，各项建设任务取得积极成效。

江西省卫生健康委员会党组成员、省中医药管理局党组书记、局长刘晓辉表示，中医药治未病思想承载着几千年的中医文化。江西省通过构建服务体系、完善配套措施、拓展服务内涵，推动中医药治未病取得积极成效。

构建治未病服务体系。发挥中医医疗机构在开展治未病服务中的技术支撑作用，支持江西中医药大学附属医院建设省级中医药治未病中心，支持南昌大学第一附属医院和江西省中西医结合医院建设中西医结合治未病中心，建立中医药治未病服务网络和中医药治未病医疗质量控制中心，组建治未病质控网络，规范中医药治未病服务。

完善中医药治未病配套措施。重点支持热敏灸等中医医疗特色服务按程序纳入基本医疗保险支付范围，优化院内制剂价格备案，进一步完善价格管理政策。

拓展中医药治未病服务内涵。组织编撰中医治未病服务系列指导手册，内容涵盖治未病实用处方、适宜技术、药膳、运动、情志调理等五个方面。印发《关于发展中医传统运动 推动全民健身与全民健康深度融合的意见》，发挥中医药传统运动在预防疾病发生、提高人民健康素质方面的特色优势。

“截至目前，江西省二级以上公立中医医院设置治未病科室或中心的比例达到96.7%。全省建立1177家热敏灸联盟单位。全省0至36月儿童中医药健康管理率达到72%；65岁以上老年人中医药健康管理率达到73%。”刘晓辉说，下一步，江西省将持续彰显中医药特色，加强中医医疗机构治未病服务供给，扩大中医药服务覆盖面，深化治未病服务内涵，推广中医药治未病干预方案和中医适宜技术，推动优质医疗资源向基层下沉，持续加强对老年、妇幼、慢性病患者等重点人群的健康管理。