糖尿病药物注射每年仅需三次

美国斯坦福大学工程师开发了一种新型水凝胶给药系统，或可将目前需要每天或每周注射的糖尿病和减重药物降至每4个月注射一次。研究人员表示，该系统将大大改善患者的糖尿病控制和体重管理状况。相关论文发表于最新一期《细胞报告医学》杂志。

糖尿病药物或减重药物都通过模仿胰高血糖素样肽1（GLP-1）发挥作用，尽管有助管理饮食和体重，但需要每日或每周注射，这对许多患者来说是一种负担。研究人员指出，依从性是Ⅱ型糖尿病管理面临的最大挑战之一。所谓依从性就是谨遵医嘱，每天按时按量使用降糖药物。如果一年只需注射3针，糖尿病或肥胖患者会更容易坚持。

最新研制出的水凝胶，关键在于其核心纳米颗粒的独特物理特性。水凝胶由聚合物链和纳米颗粒组成的网状物形成，GLP-1药物分子被配制到水凝胶内，网状物会裹住药物分子，随着时间的推移，网状物溶解，药物被释放出来。这种聚合物纳米颗粒水凝胶可使用针头轻松注射，在体内保持4个月。

研究团队在大鼠身上测试了这种药物递送系统，取得了巨大成功。单次注射这种水凝胶可改善其血糖情况并控制体重，效果可与每天注射的商用药物相媲美。而且进一步研究表明，这种给药系统或适用于其他药物和疾病。

研究团队计划下一步在猪身上开展测试，猪的皮肤和内分泌系统与人类最相似。如果一切按计划进行，他们将在一年半到两年内展开人体临床试验。