2023心血管健康大会在京举办

本报北京电 （陈渡归）近日，由心血管健康联盟、苏州工业园区东方华夏心血管健康研究院等主办的2023心血管健康大会在京开幕。

“让每个中国人拥有一颗健康心脏，是所有心血管人的心愿。”中国科学院院士、2023心血管健康大会主席葛均波表示，心血管健康大会围绕胸痛中心等心血管疾病七大学科中心体系建设，横向整合多学科，纵向连贯院前、院中、院后，显著降低了心血管病的发病率和死亡率。

国家卫健委规划司司长毛群安表示，心血管健康大会以心脑血管疾病救治专项行动为纲要，以胸痛中心等中心体系建设为抓手，织密了我国心血管疾病防治网络，为全民心血管健康打下坚实基础。以胸痛中心建设为例，5700余家医院胸痛中心的建设织密了全国胸痛救治网络，提升急性胸痛诊疗能力，推动优质医疗资源下沉。

如何进一步降低我国心血管疾病发病率、死亡率？北京大学第一医院心内科首席专家、2023心血管健康大会主席霍勇介绍，根据国际经验，心血管疾病死亡率降低44%—76%归因于危险因素控制，23%—46%归因于治疗的作用。未来，必须防治结合，建立起心血管疾病预防、救治、康复一体化的新型心血管防治体系。在胸痛中心模式的基础上，实现救治链延伸、向基层延伸、学科内延伸、学科间延伸、向公众延伸、数字延伸等，建立起“全域覆盖，全员参与，全程管理”的“三全模式”，做到救治和预防相结合，技术和体系相结合，医院和区域相结合。