直播预告：关注食管癌防治 呵护健康生活

食管癌是常见的消化道肿瘤，全世界每年会新增大量的食管癌患者，其预后生存率较差，严重威胁着人类健康。这种“吃出来的癌症”与我们的生活习惯息息相关。哪些饮食习惯会诱发食管癌？日常我们要警惕哪些危险因素和相关疾病呢？

2023年12月1日9:00，“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院肿瘤医院食管纵隔外科病区主任李印，中国医学科学院肿瘤医院放射治疗科主任医师王鑫，中国医学科学院肿瘤医院内科主任医师许建萍来到演播室，就食管癌治疗和预防等内容进行分享。

嘉宾简介

李印，博士研究生导师、主任医师、教授，享受国务院政府特殊津贴专家。英国皇家外科学院院士。中国医学科学院肿瘤医院食管纵隔外科病区主任。中国抗癌协会食管癌专业委员会副主任委员、肺癌专委会委员。中国医师协会胸外科医师分会食管外科专家委员会主任委员、加速康复专家委员会副主任委员。中国医疗保健国际交流促进会胸外科分会副主委、食管癌学组组长。中华医学会胸心血管外科学分会食管疾病学组组长。中国临床肿瘤学会CSCO食管癌专委会副主任委员。欧洲胸外科医师协会会员、国际食管疾病协会会员、国际胸腺瘤协作组会员。

王鑫，中国医学科学院肿瘤医院放疗科，主任医师，医学博士，硕士生导师。CSCO食管癌、恶性肿瘤营养治疗指南执笔编委，国家肿瘤质控中心食管癌质控专家委员会委员，CSCO食管癌、肿瘤营养治疗专家委员会委员，中国医药教育协会肿瘤化疗专委会青委会常委，北京整合医学学会介入诊疗转化医学分会委员。

许建萍，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院内科主任医师、硕士研究生导师。参与多项国际或国内多中心抗肿瘤新药的I-IV期临床研究，发表核心期刊论文及SCI论文30余篇。现任：中国老年学和老年医学学会精准医疗分会常务委员，北京中西医结合学会第一届胸科专业委员会常务委员，北京肿瘤防治研究会临床研究和管理专业委员会常务委员，中国医疗保健国际交流促进会肿瘤内科分会委员，中国医疗保健国际交流促进会肿瘤免疫治疗学分会委员海峡两岸医药卫生交流协会肿瘤防治专家委员会委员。

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