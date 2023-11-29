2023人民健康大会暨健康中国创新实践案例总结大会在京举行

健康，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。

11月27日，2023人民健康大会暨健康中国创新实践案例总结大会在北京举行，政府部门、专家学者、社会组织和相关企业代表齐聚一堂，分享健康中国建设的典型经验和创新成果，为助力健康中国建设、提高全民健康水平建言献策。

大会正式发布了“2024人民健康‘五进’关爱服务工作计划”，同步公布了“2023健康中国创新实践案例”结果。

2023人民健康大会暨健康中国创新实践案例总结大会现场。（陈晓东摄）

多维并举 建设健康中国

近年来，各地各部门坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，持续推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，各项政策措施落地落实，推动健康中国建设迈出坚实步伐。

会上，国家卫生健康委规划发展与信息化司副司长吴翔天表示，“健康中国行动”实施4年来，国家卫生健康委积极发挥统筹协调作用，从政策制度、工作调度、监测考核、典型经验推广等方面完善机制建设，初步构建起党委领导、政府主导、部门协同、全民参与的健康中国行动新格局。期望人民网继续发挥党媒专业性、权威性、前瞻性优势，全方位传播健康中国行动的理念和成效。

国家体育总局群众体育司副司长高元义指出，群众体育司始终以满足人民群众健身需求为目标整体规划、系统谋划。未来要充分发挥体育的综合价值和多元功能，围绕“运动促进健康”主题，积极引导推动乡村体育发展，进一步激发社会对全民健身事业的重视和支持，在全社会营造科学健身新风尚。

中国健康教育中心党委书记、主任李长宁表示，提升居民健康素养是提升全民健康水平最经济有效的措施之一。中国健康教育中心作为专业机构，在国家卫生健康委党组的领导下，通过出台系列政策文件，开展区域和场所健康促进，组织开展重大项目，强化社会动员等提供技术支持，加强健康科普，开展全国健康素养监测等促进我国居民健康素养提升。充分发挥体制机制优势，形成了具有中国特色的健康素养促进工作体系。

心理健康是健康的重要组成部分，没有心理健康就没有全面健康。国家心理健康和精神卫生防治中心党委书记、主任姚宏文表示，人们的心理健康状况与其生活质量、幸福感紧密相关，也是重大的民生问题和社会问题。健全社会心理服务体系，加强心理健康服务，是开展心理健康和精神卫生工作的重要抓手。要完善社会心理服务模式和工作机制，加强心理健康和精神卫生领域的人才队伍建设，加强相关知识普及，提升服务能力和可及性，形成有利于心理健康和精神卫生的良好氛围。

谈到社会组织在健康中国建设中的作用，中国红十字会原党组副书记、副会长郭长江指出，参与健康中国建设是时代赋予社会组织义不容辞的历史责任和使命，社会组织必须紧紧围绕党和国家大局确定自身的目标和任务，紧紧围绕人民群众热切期盼开展自身的工作，持之以恒为实现“全民健康”的奋斗目标贡献力量。

多元共治 倡导职业健康

健康中国建设的根本目的是保障全民健康。

数据显示，截至2022年底，我国16-59岁劳动年龄人口为8.8亿，占总人口62%。

职业健康是健康中国建设的重要组成部分，不仅关系到广大劳动者的身心健康和家庭的幸福，还影响着未来我国人口健康素质的高质量发展。

国家卫生健康委职业健康司副司长、一级巡视员王建冬表示，近年来，在职业健康战线广大干部职工和社会各界人士的共同努力下，我国职业健康在体制机制、法规标准、危害治理、监督执法、救治救助、宣传培训等方面取得了显著成绩，劳动者的职业健康权益得到进一步保障。与此同时，面对传统职业病防治和工作相关疾病预防的双重挑战，各方仍需坚定信心，不断努力，从全局高度认识职业健康的重要性，坚持“联防联控、齐抓共管”，以改革创新的精神推动新时代职业健康事业高质量发展。

职业人群健康保护，有赖于全社会积极参与，既需要政府有力地引导，也需要群团组织发挥组织联络的优势。

全国总工会劳动和经济工作部副部长金勇表示，近年来，全国总工会高度重视健康企业建设工作，督促企业积极落实主体责任，加强健康企业建设和职业健康管理，营造劳动者积极主动践行健康行为，争作职业健康达人的良好氛围。接下来，将进一步发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用，引导职工群众积极参与健康企业建设，实现企业建设与职工健康协调发展，为实现健康中国建设做出新的更大贡献。

随后，大会正式发布了“2024人民健康‘五进’关爱服务工作计划”。2023年，在健康中国行动推进主管机构的指导支持下，人民健康“五进”关爱服务走进机关、走进企业、走进社区、走进乡村、走进校园，通过专家科普、健康咨询、健康生活体验等服务助力健康机关、健康企业、健康细胞建设。截至目前，“五进”关爱活动已走进包括生态环境部、国家市场监督管理总局等20多家单位，直接服务职工将近3万人，相关案例推广已在网上累计15亿多浏览量。

2024年，“五进”关爱活动将继续深入各机关单位，助力健康机关、健康企业建设。同时，将联合各地共同启动“五进”计划的走进地方专项行动，助力健康建设走向各地、走向线下，通过科普宣介、关爱服务等方式，搭建健康生活消费场景，让广大职工乐享健康、乐享生活。

会上，中华医学会健康管理学分会常委兼秘书长、全国防控重大慢病创新融合试点项目秘书长王占山，中国企联健康中国企业行动协调推进办公室秘书长、中国企联中国企业家健康工程秘书长周敬和国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心副研究员范超群先后作主题发言。浙江省宁波市卫生健康委员会爱卫办主任吴哲、华为穿戴与运动健康产品线副总裁龚元松作为“2023健康中国创新实践案例”单位代表，进行经验交流。

数智融合 共创健康生态

当前，人工智能已成为推动科技创新、产业变革、生产跃升的重要驱动力，亦为健康行业发展带来更多创新潜能。

会上，人民网负责人表示，“健康中国”战略提出以来，人民网积极践行国家战略，持续写好健康民生这篇大文章。近年来，人民网聚焦人工智能应用和治理，推动人工智能与健康服务融合发展，已初步建立起医疗健康科普知识库，通过图文视频信息的自动化处理，实现网友“云网”交互的智慧体验。

此外，人民网基于多平台传播优势，重点打造“人民好医生”客户端，搭建起服务社会大众的健康管理平台，逐步引导8.2亿用户成为关注健康的高频人群。期待通过平台与技术的多重支撑，架起沟通各方的“连心桥”，在合作共享中找准健康精准服务新坐标，共同奏响健康中国的时代强音。

在主题讨论环节，大会以“1+3”形式设立多场圆桌论坛，多位嘉宾围绕“助力健康细胞建设，践行健康中国行动”“强化体卫融合，关注职工健康”“重视健康管理，建设健康企业”“多元协作共建，助力健康浙江”等话题，分享各领域健康中国建设的创新经验和典型做法。

大会现场，中华预防医学会副秘书长张伶俐同步发布了“2023健康中国创新实践案例”结果。2023健康中国创新实践案例征集活动于今年2月启动，共收到有效案例343份。经过学术支持单位有关专家两轮评议，最终产生“科普榜样”“基层实践”“融合联动”“创新探索”“健康责任”和“产业先锋”六大类、共计128个案例，案例范围几乎覆盖了健康中国行动重大行动的各个方面。

本次大会由人民健康主办，由中华预防医学会学术支持，中国健康教育中心、国家心理健康和精神卫生防治中心、中国企联健康中国企业行动协调推进办公室、中华医学会健康管理学分会、国家体育总局体育科学研究所提供支持。