行业热议：创新母婴消费品发展思路 护航千家万户美好生活

11月22日，由人民网举办的2023国民消费大会母婴消费趋势论坛在北京举办。在主题为“聚焦营养膳食 守护健康生活”的圆桌对话中，与会嘉宾分享了助力母婴消费品发展的建议并一致认为，母婴消费品关系母婴健康与千家万户的美好生活，在母婴消费更加多元化的今天，应严标准、高要求、凝合力，共同推进母婴消费品的高质量发展。

中国食品工业协会营养指导工作委员会常务副会长兼秘书长杜荷说，婴幼儿配方奶粉关系着家庭幸福和民族未来，是没有母乳喂养的婴幼儿，赖以生长发育的唯一全营养食品。当前我国婴幼儿配方奶粉从配方标准到注册管理的各个方面落实高标准，在许可审查、监管等多个方面也对企业也提出了更高要求。“随着国产婴幼儿配方奶粉所占份额的上涨，市场存量已经达到了红海竞争，这对于消费者来说也是件好事，希望各企业能够在继续落实高标准，将高质量、好产品新产品提供给消费者。”

讨论中，中国乳制品工业协会副理事长兼常务副秘书长刘超说：“婴幼儿配方乳粉产品，是护佑婴幼儿健康成长的重要角色。《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》在2023年进行了修订，提高了婴幼儿配方乳粉的生产门槛，促使产品品质进一步提升。同时鼓励有实力、有创新的婴幼儿配方乳粉生产企业进一步加大在技术创新、配方创新，质量管控等方面的投入，在优胜劣汰的行业发展格局中实现良性发展。希望乳制品企业未来可以继续加强母乳化及特医婴配粉领域的研究，针对市场细分需求，提供更多有针对性的功能乳制品。”

近年来，消费者更加注重商品的品质及价值感。“以90后、00后为代表的Z世代人群的育儿观念发生了很大改变,母婴市场向更加多元化、细分化、科学化的方向发展，释放出巨大的潜能。”美赞臣中国企业事务部负责人焦燕表示，“我们将积极响应国家推动高质量发展的号召，与业界同仁一起，加速推动中国婴幼儿营养科学实证本地化研究与创新，以国际化高品质产品服务中国家庭，助力健康中国2030目标早日实现。”

南京卫岗乳业有限公司副总裁雒彦介绍，在健康消费意识逐渐崛起的今天，如何营造更多新的消费场景，如何提供更加优质、健康的产品让消费者在乳制品消费中有更好的消费体验，是卫岗乳业重点关注的两个方面。他认为，在市场竞争更为激烈的情况下，企业应改变“产品在先、服务在后”的理念，而要把服务与产品放在同样重要的位置。“此外，还要拓展新的消费场景，让乳制品不局限于婴幼儿或早餐。同时，做好市场细分，做好精准的产品定位，通过高品质增加产品附加值，让消费者获得更好的消费体验。”

本场圆桌论坛由中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长王昆主持，他在论坛最后对母婴消费品领域未来的良性、健康发展提出了期待。