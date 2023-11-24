行业热议：以高质量供给引领消费创新发展

11月22日，由人民网主办的“2023国民消费大会”在北京举行。在案例分享环节，业界嘉宾以“穿越周期，以高质量供给引领消费创新发展”为主题，分享各行业创新经验做法，共议消费领域的前沿趋势和创新成果，为消费领域行业发展建言献策。

中国商业联合会副秘书长、奥特莱斯分会会长商秀丽介绍，“名品+折扣”是奥特莱斯业态的主要特征，自奥特莱斯模式进入中国市场以来，一直保持高速发展态势。中国商业联合会响应促消费号召，联动多城策划开展全国奥特莱斯时尚购物季活动。通过与中国银联、平安银行开展合作，为消费者提供多种方式优惠券，真正为消费者提供实惠。此外，部分奥特莱斯商场还创新消费新模式，与抖音、京东等互联网平台合作，为线下实体店导流，拉动线下实体消费增长。

如何顺应居民消费升级趋势，深入挖掘消费市场新动能，已成为提升传统消费、培育新型消费的题中之义。近年来，腾讯智慧零售注重于挖掘消费和交易线上线下联动场景，助力消费者拥有更好的全域消费体验。腾讯智慧零售行业总经理王墨分享说，腾讯通过微信小程序、视频号、企业微信等产品连接商家和消费者，助力更多优质品牌为消费者提供更优服务与更创新的消费场景；同时坚持做零售企业“全域生意增长”与“数字化升级”的合作伙伴，除了以数字化赋能实体零售行业外，还注重数字化人才的培养，帮助企业提升品牌发展核心力。此外，腾讯智慧零售基于多年的全域增长经验，沉淀运营力、组织力、商品力、产品与数据生产力“四力”增长模型和商家四力增长平台，助力企业实现穿越周期的高质量增长。

以文塑旅，以旅彰文，如何通过多元业态融合让文旅产业“活”起来？汕头市文化广电旅游体育局副局长黄丽凤介绍，汕头市紧抓时机，从观光旅游业态向体验型业态转化，将演艺、体育、文化、美食和旅游相融合，注重文旅消费升级，释放旅游市场的消费潜力。她分享了汕头的三点做法：“一是文化赋能成为流量密码：潮汕话、英歌舞、赛龙舟、烧烤活动等吸引了外地游客和海内外乡亲，吸引大家来到汕头、了解汕头；二是美食驱动成为消费主流，对游客来讲，去汕头吃什么、怎么吃，可能是最大的‘烦恼’，因为汕头的街头巷尾到处都是美食的味道；三是用心、用情成为消费新引擎，汕头文旅部门用心、用情做好服务，拓展更多的新渠道、新人群、新场景。”

中国飞鹤副总裁陈晓东以“布局未来，跨越周期，与消费者共同成长”为主题进行分享。“活跃在消费市场第一线，不断激发并满足百姓消费需求，既是企业自身发展的需要，也是企业的责任与使命所在。如今，国产奶粉的品质越来越高，消费者的需求也越来越精细化、个性化。未来，飞鹤将持续专研大脑早期营养，进一步加强基础性、前沿性的研究和成果转化，助力国民脑健康发育，为健康中国战略做出贡献。”他说。

西贝餐饮集团副总裁宋宣以“一粒莜麦种子的成长日记”为题介绍了西贝的成长经历。“西贝历经35年的创业奋斗，将莜面这个小众的餐饮品类带出了西北。在供应链端，西贝于2018年建成了中国最大的有机莜面工厂，自种了12万亩有机莜麦田。2022年，西贝提出‘健康抓关键主食吃莜面’，并将健康有机的莜面产品植入西贝儿童餐、西贝燕麦面等核心主打产品。2023年，西贝宣布进军海外市场，希望能和中国餐饮行业同行共同努力，让中国餐饮企业走向海外，打造更多中国美食名片。”他说。

消费是生产的目的与动力，更是人民对美好生活需求的直接体现。剑南春销售公司北京大区总经理聂笃尖提到：“中国的酒文化源远流长，白酒是人们生活中常见的消费品，往往与美好的祝愿息息相关。基于此，剑南春坚守长期主义和传统酿造工艺，把好200 余道质量关，致力于以高质量的白酒服务于消费者的美好生活。”聂笃尖还分享了剑南春的创新探索：“剑南春根植我国传统文化，与三星堆博物馆合作打造跨界IP成功‘出圈’，助力传统文化与国货品牌之间形成共赢。”