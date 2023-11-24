直播预告：中西医结合 应对支原体肺炎

随着冬季来临，呼吸道疾病进入高发季节。其中，儿童肺炎支原体感染受到关注。如何应对肺炎支原体感染成为家长们需要了解的知识。

2023年11月24日14:00，北京中医药大学东方医院儿科主任医师王素梅教授、首都儿科研究所附属儿童医院呼吸科主任医师朱春梅教授将做客“人民好医生”直播间，就支原体肺炎等相关话题与大家进行交流分享。

嘉宾简介

王素梅，北京中医药大学东方医院儿科主任医师，教授，博士生导师，首都国医名师，国家中医药管理局重点学科、重点专科学术带头人，全国第五、七批老中医药专家学术经验继承工作指导老师。

朱春梅，首都儿科研究所附属儿童医院呼吸科副主任，主任医师，副教授，医学硕士，硕士生导师。在儿童哮喘、反复呼吸道感染诊治方面有丰富的临床经验。在儿科核心期刊发表相关论文30余篇，SCI论文多篇。2009-2010年于美国印地安纳州RILEY儿童医院做访问学者1年。

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