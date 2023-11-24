孩子有痰咳不出？试试这仨手法

秋冬季呼吸道疾病高发。很多孩子出现了咳嗽咳痰的症状，教您三个简单手法，让孩子更好地咳出痰液，帮助病情恢复。

手法一 拍背排痰

请您记住四个时间点：晨起时、餐前半小时、餐后两小时或者做完雾化时。您可以在这四个时间点为孩子拍背。如果您的孩子比较小，可以将孩子抱起，让他的头倚在我们的肩膀上。如果您的孩子能坐住了，可以选择坐位进行拍背。

在拍背时，我们要使用空心掌进行操作。当您拍背发出空空声，就证明手形做对了。拍背的顺序是从下到上，从外向内，避开脊柱及肾区，迅速而有力地进行叩击，拍背的力度以患儿不感到疼痛为宜。频率为每分钟100至120次，整个过程为15分钟，每拍背2分钟可以让孩子稍作休息。

手法二 分推胸八道

胸八道，顾名思义，在胸部。八道，指的是孩子的八个肋间隙，从第一二肋间隙到第四五肋间隙，左右各四。做这个手法一定要定位精准，不要推到肋骨上。推的时候要用双手的拇指，从前正中线开始，同时分别向左右分推。可以重复做三到六遍。切记动作要迅速而轻柔。

手法三 分推肩胛骨

分推胸八道和分推肩胛骨都是中医小儿推拿常用的手法，有止咳、化痰、宽胸、理气的功效。

做这个动作的时候，我们要先找到孩子的肩胛骨内侧缘与脊柱之间形成的凹陷处。用双手拇指从上到下同时进行分推。可以看到分推的轨迹呈八字形。分推的时候要缓慢而轻柔，不要伤到孩子娇嫩的肌肤。

文/张傲凡

（北京市鼓楼中医医院）