嘴唇干裂、起皮儿？ 不能舔！

说起慢性唇炎、口角炎，大家估计都不陌生，谁这辈子没个嘴唇干燥裂口、起皮儿、烂嘴角儿啊？尤其是北方秋冬季，气候干燥，正是慢性唇炎泛滥的季节。特别是这两天，北京大风降温，随之而来的是慢性唇炎、口角炎的患者增多，甚至“经常涂润唇膏会不会有副作用”的讨论也冲上了微博热搜。专家提示，嘴唇干裂、起皮儿？千万别舔！

嘴唇没有它 难怪易受伤

我们生活中最常见的慢性唇炎和口角炎在秋冬季好发。因为秋冬季气候干燥，而嘴唇唇红黏膜没有皮脂腺，所以在干燥的季节容易发生炎症。

主要的表现就是嘴唇干燥，起一些细小的皮屑，严重了会不停地起干皮，甚至有厚硬的结痂，有的时候会有红肿、裂口、疼痛、出血等表现。

另外，在口角区也会发生同样的情况——嘴角皲裂出血，红肿疼痛，张口受限。如果护理不当，慢性唇炎和口角炎可能会反反复复发生，甚至出现嘴唇颜色变浅发白，或者嘴唇、口角区有色素沉着变黑的情况。

都发炎了 就别刺激它了

得了唇炎、口角炎应该注意些什么呢？首先，您要尽量让嘴唇避免各种刺激，包括风吹、日晒以及寒冷的刺激，必要时戴上口罩；您要注意别大张嘴，同时吃饭的时候要避免酸辣、过烫、过咸的菜汤沾在嘴唇上。

其次，由于嘴唇没有皮脂腺，所以一定不要舔嘴唇，这样只会让嘴唇越来越干。

还有，不要嘴上一起皮儿就去撕皮，这样肯定会撕掉皮下面连着的肉，造成更大的损伤。所谓“撕皮一时爽，撕后血淋淋”！

如果是比较轻的唇炎和口角炎，可以局部涂抹金霉素眼膏或者性质温和、不含香精、色素的唇膏。注意金霉素眼膏不宜长时间应用。

对于比较厚重的结痂，您可以使用干净的药棉蘸温水对嘴唇像敷面膜一样进行湿敷，每次大约15分钟，再把嘴唇上泡软的干皮、结痂之类的轻轻去除，这样有利于外用的药膏发挥作用。

情况太严重 就去医院看看

如果是干燥、裂口、脱皮甚至出血、感染的唇炎、口角炎，您最好到口腔黏膜科就诊。口腔黏膜科医生会根据唇炎、口角炎的严重程度给您开一些消炎、消肿、止痛的药膏或者激素类软膏等进行局部涂抹。

有的患者可能一听“激素”就很抗拒，担心会造成依赖性或者色素沉着之类的问题。其实，只要在医生的指导下用药，病情得到控制，就可以逐渐减少至停用激素类软膏，最大限度地避免此类问题发生。

不得不提的是，在唇炎、口角炎完全控制后也要好好爱护嘴唇，要注意营养均衡，饮食结构合理；不要吃过于辛辣、刺激的食物；注意保持良好的心态、不急不躁；平时可以使用不添加香精、色素的医用凡士林进行保湿。医用凡士林不易为人体吸收，即使有少量进入消化道，最终也会被排出。

另外，不是所有的人都适合应用润唇膏进行日常维护，需要使用时，您可以选择适合自己，不刺激、不过敏的唇膏进行日常保湿。

当然，并不是所有的唇炎都是慢性唇炎，如果您的嘴唇出现了比较特殊的表现，比如嘴唇长期溃疡不愈合，嘴唇长疱、长疙瘩、长白纹等情况，您一定要及时到口腔黏膜科就诊。

文/付洁 关晓兵（北京口腔医院）