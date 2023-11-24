速冻模式开启 怕冷的心血管护起来

速冻型寒潮来袭，气温骤降10℃让北京“一键入冬”。环境温度不仅仅会让我们觉得冷，还和我们的健康直接相关，尤其是“怕冷”的心血管。今天，就跟随北京市疾控中心慢性病预防与控制所的专家，一起学习护心护血管的方法。

心血管为啥这么怕冷？

环境温度是影响心血管健康的一个重要因素。在体温调节的控制下，我们的体温总是基本恒定的。大约在25℃时，我们体内的毛细血管舒张平衡，感觉非常舒适。而较大幅度的气温下降对心脑血管健康不利，冷空气活动会明显导致心血管疾病发生、加重甚至死亡风险。

天气寒冷会导致血管收缩，血压升高，血流缓慢，血液黏度增高，心、脑负荷加重，动脉粥样斑块易于破裂，冠状动脉易痉挛，从而诱发心血管事件。低温还会促使血小板聚集，导致血栓形成。血容量增加、心排血量增加、血压升高，还容易导致脑出血。

以心肌梗死为例，有研究发现，冬季平均气温每降低1℃，心肌梗死的发生率将增加2.2%。

防寒你做到位了吗？

在寒冷的冬季，如何护心护血管呢？抵御寒流的袭击，最直接的就是做好保暖工作。在外出时及时添加衣物，必要时应适当减少外出活动的时间。特别是老年人，以及患有基础疾病的人群更需要注意。

特别是室内外温差较大时，如必须外出，一定要穿着保暖的衣服和鞋袜，脚部保暖尤为重要，鞋袜的尺码适当宽松一点，不要影响到腿部和足部的血液循环。

戴上口罩和帽子，尤其不要让脖颈暴露在外，并且最好能捂住耳朵。

特别需要注意的是，身体活动时间和地点的选择。天气寒冷时，心血管疾病患者最好不要去晨练。如想外出活动，最好选择上午10时以后至下午3时以前的时间段，温度相对升高时再外出。

活动方式也不要选择跑步、打球等活动量过大的项目。可以选择散步，或打太极拳。在室内时，也可以做一些力量练习，如弹力带。还可进行柔韧性和平衡性的练习。

心血管喜欢你做啥？

冬季养护心血管，不仅需要我们注意防寒保暖、积极控制基础疾病，还要保持健康的生活方式。

健康饮食不懈怠 可适量吃一些能增强机体抵抗寒冷的富含蛋白质及高热量的食物，但一定要注意均衡饮食。冬季仍然要按照膳食营养平衡的原则来合理安排饮食，保证新鲜蔬菜水果的摄入。要注意及时给身体补充水分。

避免情绪激动 突然的情绪激动也会威胁心血管健康。尽量保持心态平和，注意休息，保持规律的生活习惯，保证充足的睡眠。不抽烟，不饮酒。

控制好“三高” 慢性疾病患者，应坚持遵医嘱服药，保持规律的生活习惯，控制好血压、血糖及血脂水平，如有不适应及时就医。

文/本报记者 李洁