你真的社恐吗？这病能治！

如今，“社恐”已经成了不少喜欢独处、懒得社交的年轻人的“挡箭牌”。殊不知，“社恐”这个网络流行语真的是一种疾病——社交恐怖症。年纪轻轻就“社恐”？没错，这个病常在青春期中期发病，快来听心理医生说说如何治疗。

女孩不愿见人另有隐情

近期，妈妈看莹莹总闷在家里，想拉着莹莹一起去和朋友家孩子露营放松一下，可莹莹说什么也不愿意出门。

妈妈奇怪地问：“不是一直说在家闷，想找小伙伴出去玩吗？这能出去了怎么又不去了？”

莹莹低着头不愿意说话，妈妈问急了，莹莹眼圈都红了，抠着手说，“我不敢去，我觉得他们不喜欢我……”

莹莹这么一说，妈妈想起来，孩子最近半年好像越来越不愿意和人来往。有同学喊莹莹出去玩，莹莹总是各种推托，慢慢也就没人和莹莹来往了。但莹莹又觉得自己一个人没意思，想找同学又不敢去。

妈妈还记得，莹莹因为成绩优秀被选去参加一个交流学习营，快到营地见到同学们时莹莹却急出一身汗，说什么也不肯去了，甚至从没停稳的车上跳了下去，差点被经过的公交车撞上。

本来以为莹莹从小就是内向的孩子，现在青春期了有自己的心思，开始害羞了。可现在看来，莹莹的情况都影响到上学和日常的交往了。看到莹莹这么苦恼，妈妈来到学校跟她的心理老师沟通了情况。

老师听完说，“莹莹很可能是社交恐怖症啊。”

妈妈问：“那是不是就是网上说的 ‘社恐’什么的，没什么事啊？”

老师严肃地说：“社交恐怖症是一种精神疾病，需要治疗的，快带着莹莹去医院找精神专科医生看看吧”。

莹莹在妈妈的陪伴下去了精神科门诊，最终被确诊为社交焦虑障碍，并开始接受系统的心理及药物治疗……

“社恐”不治疗可引发严重抑郁

社交恐怖症又称为社交焦虑障碍，是最常见的精神障碍之一。常在青春期中期发病，但可早在5岁发病。

“社恐”这个病并不是大家有时自我调侃的单纯的不喜欢和人交往，而是在社交或表演场合过度害怕被他人审视、感到尴尬和蒙羞，会很痛苦。顾名思义，社交恐怖症是一种害怕的感觉，标志性的表现就是害怕别人给自己的批评和负面评价，有时还有出现脸红、出汗、颤抖和心慌的表现。有的人会在担心的事情发生前几个小时甚至几天前就有预期性的焦虑，从而想方设法地避免参加一些或多数社交活动。不得不参加时，也会带着焦虑的情绪减少和别人的目光接触或较少参加聊天。等社交结束时，又会感觉自责、沮丧。

“社恐”会造成在学习、工作及恋爱婚姻上明显的能力减退，出现自杀的企图也比一般人群要高。如果不治疗的话，随后还可能发生重性抑郁、物质滥用及其他精神问题。

好端端的为啥会“社恐”？

社交恐怖症和自身的神经激素和递质有关系，也会受到环境因素的影响。15%患此病的人在年幼的时候看到不熟悉的人或东西就会出现退缩或哭闹，成年后会形成回避型人格障碍，就是一种社交抑制、能力不足感、对负面评价极度敏感及回避社交的模式。

此外，成长过程中，受到虐待、遭到取笑、过度批评和过度保护的教养方式都可能与社交恐怖症的发生有关系。

如果用认知模型来解释，社交恐怖的人会对自己在社交时的表现、其他人对自己的看法有比较片面的不好的认识。即使回应是客观中立的，他们也会有威胁性的、排斥的、被批评的感觉。因此，他们会尽力不去社交，或者勉强去了，也在一直关注自己，不能充分和别人互动。所以，患有此病社交技能就无法发展，也就无法证明自己对别人看法的过度担心其实是没有必要的，慢慢就成了恶性循环。

“社恐”有救两种治法可选

如果我们在社交场合感到非常焦虑，害怕在他人面前出现令自己尴尬的情况，以致无法完成生活中想要和需要做的事情。那我们就要意识到，这不是自己的问题，而是生病了，应该去精神专科医院寻求医生的帮助。

社交恐怖症通过治疗是可以改善甚至完全治好的。治疗方法包括药物治疗和心理治疗，这两种方法都可以减轻社交焦虑，选择哪种可以按照患者自己的意愿来决定。

治疗的药物主要包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）和5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI）这两类抗抑郁药，它们虽然被叫做抗抑郁药，但也是治疗社交恐怖症等焦虑症的常用药物。

认知行为治疗是目前证明最有效的心理治疗方法，内容主要包括心理教育、认知重建和暴露疗法。简单来说，这三个治疗模块分别是引导患者了解这个疾病；认识到自己的担忧是种不良的观念和自动思维；故意让患者进入感到恐怖的场合，让其感受到社交失败并不会造成自己恐怖的不好的后果。形式上可以单独与治疗师治疗，也可以4-5人一起。每次60分钟，每周一次，一共12-15次。

研究表明，一半到三分之二的患者对治疗会有反应，这些有反应的人里大约一半可实现完全缓解。

文/孙瑞雪 陈超 司天梅

（北京大学第六医院）