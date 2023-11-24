关注呼吸道疾病预防两大“重点”

近期，流感、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒等多种类型的呼吸道疾病患者增加，相关话题频上热搜。

进入感染性呼吸道疾病高发期，应如何采取预防措施？呼吸科专家在接受科技日报记者采访时表示，要抓住两个“重点”，即重点人群和重点场所。

重点人群应及时接种疫苗

“呼吸道感染性疾病的重点保护人群主要包括：老年人，特别是高龄老人；慢性呼吸道疾病患者，比如慢阻肺、慢性间质性肺纤维化、慢性支气管扩张、结核等患者，以及出现过肺部慢性损伤的人群；婴幼儿、孕妇等。”北京胸科医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师叶寰向记者介绍。

为什么这些人群需要被重点保护？叶寰解释道：“因为这些人群的免疫力较低，感染呼吸道疾病后出现重症和危重症的风险偏高。”

采取科学的预防方法能有效降低重点人群的感染风险。“接种疫苗是预防呼吸道疾病感染最经济有效的手段。”叶寰表示，“在秋冬季来临之前，重点人群应及时接种流感疫苗、新冠疫苗以及肺炎链球菌疫苗。”

目前，流感居北京呼吸道传染病报告病例首位。中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕日前表示，接种流感疫苗是预防流感、减少流感相关重症和死亡的有效手段。

养成良好卫生习惯也有利于预防感染。王大燕称，在咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾或手肘遮住口鼻，注意手卫生、勤洗手，特别是在咳嗽或打喷嚏后要洗手，尽量避免习惯性地触摸眼、鼻、口。

叶寰强调，上述重点人群要尽量少去人群密集的公共场所，尤其是空气流动不畅的密闭场所。前往环境密闭、人群密集场所或乘坐公共交通工具时，建议戴口罩。

健康生活方式能有效提高抵抗力。叶寰称：“要保证充足睡眠，适当锻炼，多吃蔬菜，补充水果及水分，保持轻松愉快的心情。”

重点场所要做好日常防控

除了保护重点人群，保护一些重点场所也能有效降低呼吸道疾病传播风险。

叶寰表示，所谓的重点场所主要是指人群聚集特别是高风险人群聚集的场所，如养老机构、福利院、中小学校、幼儿园、医院，以及剧院、电影院、餐厅等。

“这些重点场所一定要做到定期通风、做好清洁卫生，减少环境中的病原体浓度。出现呼吸道感染者，尽量采取一些措施降低传播风险。”叶寰表示，比如幼儿园小朋友出现发烧咳嗽等呼吸道感染症状，可暂缓入园，在家休养，免得传染给其他小朋友。养老院出现高烧病人，可进行单间隔离等。

北京市疾控中心副主任、流行病学首席专家王全意也表示，学校、托幼机构要做好日常防控，以通风换气、清洁卫生为主，预防性消毒为辅，严格落实好晨午检、因病缺勤登记和报告等制度，减少聚集性疫情风险。养老机构要积极组织老年人和相关工作人员接种新冠、流感等相关疫苗，尽可能减少外来人员探访，确保探访人员做好防护。