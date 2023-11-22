中消协报告：“双11”维权集中在直播带货乱象、促销价格争议等方面

人民网北京11月22日电 （记者孙红丽）中国消费者协会22日发布2023年“双11”消费维权舆情分析报告显示，今年的“双11”，比拼“价格力”是商家营销主旋律，追求“性价比”成为居民消费新趋势。监测发现，2023年“双11”期间消费维权问题集中在直播带货乱象、商品质量问题、手机软件广告不良体验、促销价格争议等方面。

直播带货乱象

监测期间，有关“直播带货”负面信息1565203条，占吐槽类信息的47.99%，日均信息量55900条。信息量集中在“双11”前半段，10月25日达到峰值，为94694条。价格垄断、低俗带货、虚假宣传等问题较为突出。

商品质量问题

监测期间，有关“商品质量”负面信息870131条，占吐槽类信息的26.68%，日均信息量31076条。信息量集中在“双11”初期，10月25日达到峰值，为55629条。其中，直播间假冒伪劣问题表现突出。

手机软件广告的不良体验

监测期间，有关“广告体验”负面信息75663条，占吐槽类信息的2.32%，日均信息量2702条。随时间推移网民吐槽逐渐增长，11月14日达到峰值，为8552条。人们的“槽点”集中在手机软件广告诸多强制跳转方式令消费者防不胜防，分外头疼。

促销价格争议

监测期间，有关“促销价格争议”负面信息63757条，占吐槽类信息的1.96%，日均2277条，总体趋势波动上升，10月31日、11月10日、11月13日吐槽集中出现，其中11月10日信息量最高，为4635条。话题主要为随意变更优惠政策、活动临近结束忽然降价、不保价、诱导消费者取消订单等问题。

中消协指出，综合分析监测期间的消费维权舆情和典型案例可以发现，今年的平台、商家套路化繁为简，同归于“低价”，但也由此衍生出更多新的竞争。科技的进步、直播业态的发展，为消费者带来更多便利，但其管理上的粗放和漏洞也在一定程度上影响了消费者的购物体验。未来的市场竞争需坚持精细化、制度化、规范化，借助数字化和AI赋能的东风，为消费者提供更高性价比的产品、更加优质的服务、更便捷的消费体验，以及更快速的舆情回应。