小雪：养生忌盲补，南北各不同

“莫怪虹无影，如今小雪时。”今天，我们迎来了二十四节气中的第二十个节气，也是冬季的第二个节气——小雪。《群芳谱》中记载：“小雪气寒而将雪矣，地寒未甚而雪未大也”。此时天地闭藏，阳气内藏，是食补养生的好季节。 小雪至，宜冬藏，冬藏应如何养正气？为什么建议南方“清补”，北方“温补”，高原地区则应“润补”？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·小雪篇）》为您进行解答。

驱寒助阳益肾精

小雪节气，阴寒渐盛，人体内阳气偏弱、阴气溢散，此时可借助进食温热性质的食品，如栗子、大枣、桂圆、核桃、韭菜、 牛羊肉等驱寒以助阳，补养人体内敛的阳气。

“味甘而不腻，性热而不燥”的羊肉，是小雪时节驱寒助阳的佳品。如医圣张仲景的“当归生姜羊肉汤”，可以温中散寒补虚，改善手脚冰凉，畏寒怕冷的症状，对患有冻疮、肺病等虚寒的人十分有益，但要注意，体质偏热性的人不宜过食。

“冬主肾”，冬天是滋补肾精之季。“五色入五脏，黑色独入肾经”，可通过“以黑补肾”，食用黑米、紫米、黑豆、黑芝麻、黑木耳、黑枣等黑色食物，以及核桃、山药、芡实、腰果、枸杞等益肾之品，可补肾固精。

滋阴祛燥防上火

《黄帝内经》讲：“冬吃苦，少吃咸。”小雪时节，天寒地冻，屋内燥热，再加上衣着较暖，很容易出现口干舌燥、口腔溃疡、皮肤干燥等“上火”症状。为了防止“上火”，宜多吃能够清热生津、养阴的“苦味”食物，如芹菜、莴笋、生菜、苦菊等苦味食物和白菜、百合、木耳、海带、冬瓜等清热生津的食物。

少吃辛辣食物，不酗酒，可以适饮绿茶、菊花茶、金银花露。同时还要注意多吃富含维生素C的蔬果，如胡萝卜、雪梨、苹果等。

顾护脾胃忌盲补

小雪节气外界因天气上升，地气下降，阴阳失交，易影响人体脾胃中枢承担交通上下的作用，此时更应注意对中焦脾胃的养护，避免吃寒凉伤脾的食物，如冰淇淋、寒凉水果、虾蟹等，宜食用茯苓黑米粥、山药芡实粥、丁香肉桂红糖煎等，以健脾益肾、滋养脾胃。

白萝卜具有较强的行气消食、清解积热的作用，是冬季补而不滞的食养佳品，故有“冬吃萝卜夏吃姜”之说。萝卜可以与排骨、牛尾、虾皮等同煮，在煮汤过程中不妨多放点姜葱，既能去腥提香，还能通阳。

古人云：“不知食宜，不足以存生。”小雪节气虽然是进补的好时节，但也要根据气候变化和地域特色来进补，因人、因时、因地而异，方可达到食养的目的。

南方要“清补”。南方虽然开始降温，但是大部分地区依旧温暖，所以南方要“清补”。在进补健脾益肾等药膳时，食材不能过于温燥，要以鸡、鸭、鱼类为主，且南方湿气较北方重，可在膳食中加入茯苓、薏苡仁、冬瓜等健脾祛湿的食材，如石斛老鸭汤、山药茯苓乳鸽汤、玉竹百合鹌鹑汤等，少食辛辣、肥甘厚味等食物。

北方要“温补”。北方严寒，大部分地区在小雪之后开启“寒冬模式”，所以北方要“温补”。宜选用羊肉、牛肉、狗肉、桂圆等温热性食物，如桂圆核桃粥、当归生姜羊肉汤、牛肉炖萝卜等。

高原地区要“润补”。高原地区多风少雨，小雪之后更是干燥，因此高原应“润补”。可以在食材中加入百合、石斛、银耳、山药、雪梨等滋阴润燥的食物，如山药茱萸粥、山药核桃炖蹄筋、山药百合粥、冰糖炖雪梨等。（本文由湖北省中医院肾病科专科主任、主任医师金劲松进行科学性把关）

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