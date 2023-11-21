国家药监局：9批次化妆品检出禁用原料

人民网北京11月21日电 （记者孙红丽）国家药监局21日发布通告，9批次化妆品检出禁用原料。

信息显示，在2023年国家化妆品抽样检验工作中，经江西省药品检验检测研究院等单位检验，产品标签标示委托方为深圳市发道生物科技有限公司、受托方为广州市骄子日化有限公司生产的发道无硅油控油修护洗发液等9批次化妆品不符合规定，检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料。

记者梳理发现，此次检出禁用原料的化妆品多为洗护发产品，其中3批次检出了同一种禁用物质三氯生。此外，有5批次存在同一种不合格项目——甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物（甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1）。

国家药监局表示，根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》，国家药监局要求广东省、广西壮族自治区药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并自查整改。

各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

附：9批次检出禁用原料的化妆品信息