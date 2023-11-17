专家：防治结核病需重视精准筛查和预防性治疗

作为世界上最古老的传染病之一，结核病已经和人类纠缠了上万年，夺走了不计其数的生命。时至今日，结核病仍然是世界最致命的传染病杀手之一。据世界卫生组织最新发布的《2023年全球结核病报告》显示，2022年全球估计有1060万人患结核病，有130万人死于与结核病相关的疾病。

2023年9月22日，第78届联合国大会在纽约联合国总部举行了第二届防治结核病问题高级别会议。会上通过的政治宣言提出，未来五年，各国要为九成人口提供结核病预防与护理服务，并将世界卫生组织推荐的快速检测作为诊断结核病的首选方法。

为了让公众了解结核潜伏感染者的危害，助力结核病防治，11月17日，环球网《环球健康说》直播栏目邀请到中国疾控中心结核病预防控制中心综合业务部主任徐彩红、清华大学附属北京清华长庚医院感染性疾病科主任林明贵教授，为广大网友带来“‘结核潜伏者’就在你我身边”主题直播。

结核潜伏感染者就在你我身边

结核病曾与天花、鼠疫与霍乱等传染病一样，在全球范围内广为流行。鲁迅的小说《药》中讲述的用“人血馒头治病”的故事，就是为了治疗“痨病”，也就是结核病。时至今日，结核病仍是世界第二大传染病杀手，仅次于新冠。

林明贵教授介绍，“结核病是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病，主要通过呼吸道飞沫传播，最常见的患病部位是肺，称为肺结核。个体一旦感染结核杆菌后，将终身携带病菌，约5%的感染者会在短时间内发展为活动性结核病患者，并继续传染给其他人。”

但活动性肺结核只是结核病的冰山一角。全球约有1/4人口感染了结核分枝杆菌后成为了潜伏感染者，我国约有3.65亿潜伏感染者。“虽然只有大约5%的结核杆菌感染者会在短时间内发展为活动性结核病患者，另外95%感染者的结核杆菌会进入长期的“潜伏”状态。但这部分人群中会在其一生中某个时刻因其机体免疫力下降而发展为活动性结核病患者，且大部分发生在初次感染后2~5年内。”徐彩红表示。我国一项基于多中心调查数据显示，我国5岁及以上人群结核分枝杆菌潜伏感染率为18％，15岁及以上人群结核分枝杆菌潜伏感染率为20％，并且会随着年龄增长而升高。

如何发现结核潜伏感染者？

结核潜伏感染人群就在我们身边，那么我们要如何发现结核潜伏感染者并及时治疗呢？林明贵教授表示，目前常用的潜伏结核感染诊断方法包括γ-干扰素释放试验、结核菌素皮肤试验PPD和重组结核杆菌融合蛋白皮肤试验EC。

“γ-干扰素释放试验灵敏度和特异度均很好，但是价格比较昂贵，其次需要在配套实验室中进行检测，无法直接肉眼判断。结核菌素皮肤试验就是大家熟知的PPD试验，是应用时间最长的检测方法，但PPD受我们接种的卡介苗影响较大，对结核杆菌会有一定的交叉免疫反应，容易出现假阳性的情况。”林明贵教授介绍说，EC克服前两种检测方法的缺点,检测技术成本较低,操作过程简单,假阳性概率低,降低了潜伏感染筛查和流行病学调查的成本,适宜大规模人群筛查。

据了解，2022年9月30日，世界卫生组织（WHO）发布了最新的《结核病（TB）综合指南和结核感染诊断检测操作手册》，EC被推荐用于诊断结核感染。

消除结核需强调预防性治疗

“结核病传染性非常强，因此对已经感染了结核分枝杆菌的潜伏感染者，尤其是与结核病长期密切接触的人群进行预防性治疗是十分必要的结核病预防手段。”林明贵教授强调。

2023年新版《中国结核病预防性治疗指南》中提到，对结核分枝杆菌潜伏感染者进行预防性治疗是终结结核病流行策略的关键措施之一。

作为2023版《中国结核病预防性治疗指南》的编者之一，徐彩红介绍说，我国目前预防性治疗措施主要有两类，一类是化学药物治疗，一类是免疫制剂治疗。“化药方案相对用药时间比较长，在3-9个月之间。免疫预防方案通俗来说是通过提升自身免疫力，来对抗结核分枝杆菌，进而减少结核潜伏感染者进展为活动性结核病患者的风险。免疫治疗方案不受耐药状况的影响，并且具有更短的疗程和更高的安全性。”

据了解，在我国传染病防治科技重大专项的支持下自主研发的注射用母牛分枝菌可用于潜伏感染人群的预防性治疗，是全球第一个用于预防潜伏感染人群发病的生物制剂。

林明贵教授也提到，化药存在服药预防、停药发病的风险，相对会存在一些药物性肝损伤、胃肠道损伤等不良反应。同时因为用药时间较长、剂量较大，患者的依从性比较低，且容易发生耐药风险。免疫预防性治疗方案相较来说，每两周接种1针，2个半月即可完成预防性治疗，治疗完成率比较好，且安全性好，无肝毒性，不会产生耐药。

“要想真正的终结结核病，还是要从控制结核潜伏感染源头开始。”徐彩红谈到，首先要主动扩大筛查范围，及早发现结核病患者和潜伏感染人群，对于发现的结核病患者要及时给予规范治疗；对于发现的潜伏性感染者，尤其是高危人群，要积极进行预防性治疗，进而有效减少潜伏感染进展成为活动性结核病的风险。

针对如何防控结核病，林明贵教授认为，提高公众的健康意识也很重要。“我们要保护好易感人群，比如活动性结核病患者的密切接触者、免疫力低下的高危人群，以及学生和儿童等重点人群。希望大家拥有一个健康的生活方式，保护好自己的的同时，也要保护身边的人。”（记者李青云）