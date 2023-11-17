直播预告：国际肺癌关注月丨重视早筛，规范诊疗

肺癌居我国恶性肿瘤发病与死亡之首，严重危害人民生命健康，但它也是一种可防、可筛、可治的慢性疾病。为提高大众健康防病意识，更好防治肺癌，世界肺癌联盟将每年的11月定为“国际肺癌关注月”。2023年11月17日是第23个世界肺癌日，旨在呼吁世界各国重视肺癌的预防。

11月17日15:00-16:00，国家健康科普专家、中国抗癌协会科普宣传部部长、中国控制吸烟协会副会长、中国癌症基金会副秘书长、中国胸外科肺癌联盟主席、首都医科大学肺癌诊疗中心主任、首都医科大学宣武医院胸外科首席专家支修益教授做客人民好医生客户端直播间，为大家详细讲解肺癌早筛和诊疗相关的科普常识，欢迎届时收看！

专家简介：

支修益，主任医师，教授。国家健康科普专家、中国抗癌协会科普宣传部部长、中国控制吸烟协会副会长、中国癌症基金会副秘书长、中国胸外科肺癌联盟主席、首都医科大学肺癌诊疗中心主任、首都医科大学宣武医院胸外科首席专家。

擅长：肺部小结节诊断与鉴别诊断、早期肺癌外科手术、CT引导下射频消融或微波消融、晚期肺癌多学科综合治疗和基因检测指导下的肺癌个体化治疗等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。