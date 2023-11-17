直播预告：心梗预防、救治及术后综合管理

2023年11月20日是第10个“中国心梗救治日”，急性心肌梗死在临床上颇为常见，患者发生该病后通常病情发展速度较快，会导致心脏功能严重受损。而糖尿病与心血管病之间存在着密切的内在联系，二者互为高危人群，糖尿病患者及家属更应了解及掌握心梗预防及救治相关知识。同时提高对糖尿病患者冠状动脉病变和介入治疗的认识，以及加强经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术后对血糖等危险因素的管理，对于最大程度地改善患者的预后具有重要意义。

11月20日17:00，中国医学科学院阜外医院冠心病中心主任吴永健将做客人民好医生直播间，为大家详细讲解心梗预防、救治及术后综合管理的相关科普，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

吴永健，博士生导师、主任医师。中国医学科学院阜外医院冠心病中心主任、结构性心脏病中心副主任、冠心病二病区主任。

擅长：复杂冠心病的介入治疗，在国内率先开展OCT、FFR、旋磨技术、准分子激光消蚀手术（ELCA）等。

如何收看直播：

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