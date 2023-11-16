“促进合理膳食 助力乡村振兴”2023年维爱公益行动走进山西代县

为推进乡村儿童营养健康事业，营造良好的社会氛围，近日，人民健康携手中国疾病预防控制中心、北京康盟慈善基金会、维他奶有限公司走进山西省代县，开展“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动。本次活动为当地550名小学生捐赠营养豆奶，并带来少年健康科普手册、乒乓球运动器材、图书等爱心物资。

2023年维爱公益行动走进山西代县

“我们希望借此活动，让更多孩子得到帮助，也希望他们常怀感恩之心，切实增强学习本领、强健体魄，用知识改变命运，用奋斗成就未来，用奉献回报社会。”代县县委常委、政府副县长解植岗期待未来有更多社会力量共同携手，以维爱公益行动为媒介，营造振兴乡村教育的良好社会氛围，共同助力农村儿童青少年身心健康成长。

人民健康副总经理赵娟认为，关注乡村儿童营养、助力农村教育事业发展，是振兴乡村的有效路径之一。“一份营养支持，强健的是体魄，丰富的是心灵，托起的是祖国明天的太阳”。赵娟表示，活动将继续深入走进各地，持续为乡村儿童送上营养关爱，共同守护儿童营养健康，让温暖的脚步走向更多农村学校。

“加强健康饮食管理对于青少年的成长至关重要。本次公益行动展现了社会各界人士对乡村孩子的关心和关爱，带来的不仅是物质支持，更重要的是精神关怀。”新泰学校校长霍跃龙相信，这份关爱必将激励代县的孩子们更加刻苦学习，将来以优异的学识，健康的体魄和感恩之心报效社会。

“手再低一点”“稍微站远点，发球要用力”……在新泰学校操场的乒乓球桌，原国家乒乓球队队员邹阳“重操旧业”当起教练，和学生们展开乒乓球赛。“期待这样一个有爱心、有意义、有价值的活动，能够凝聚起多方合力，共同帮助支持乡村儿童青少年健康成长，让‘饮食好、运动好’的理念扎根乡村，为乡村振兴提供营养和力量”。

望着乒乓球赛场上孩子们的笑脸，代县教育系统党委副书记郝树民感慨道：“乡村振兴的关键是人才振兴。青少年是国家的未来和希望，而营养健康关乎他们的成长，因此，改善乡村学校学生营养健康是我们地方教育工作者的重要课题。”他认为，本次活动为当地如何科学改善学生营养状况打开思路，未来代县各级学校将努力开拓更多途径来推动乡村学生健康营养事业的持久发展。

维他奶捐赠由回收纸盒再生而成的乒乓球拍

值得注意的是，孩子们与邹阳“对战”所用的乒乓球拍，均为由维他奶回收纸包盒再生而成的环保产品。维他奶有限公司相关负责人说：“参与到本次活动中，不仅为当地学生提供营养产品、开展健康教育，同时也希望培养孩子们的环保意识和创造力，多维助力乡村学生的全面发展。”维他奶有限公司的员工志愿者还以互动问答的形式向代县新泰学校师生分享了关于植物营养和纸包回收的知识，在轻松愉快的氛围中培养孩子们的合理膳食和低碳环保理念。

在“三好”促健康科普课堂上，中国疾病预防控制中心慢病处副研究员杨一兵以图文并茂、风趣幽默的讲授，向学校师生分享了在平衡膳食中各类营养物质的重要作用，以及在日常生活中实现“饮食好、运动好、睡眠好”的实用方法，帮助他们养成好习惯。“实现‘以食育人，共筑未来’，是落实乡村振兴战略的重要内容。希望通过开展有针对性的营养宣传教育和膳食指导，持续推动合理膳食理念深入乡村，促进农村儿童营养健康水平不断改善”。

中国疾病预防控制中心带来“三好”促健康科普小课堂

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，公益足迹遍布贵州、湖南、甘肃、山西、河北、河南等6省10县的42所学校，定期为需要帮助的孩子们送上“营养加餐”。在捐赠营养物资的同时，也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动，普及营养知识，增强儿童青少年的健康意识和健康素养，使其形成健康的饮食行为和生活方式。