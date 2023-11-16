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胰腺癌为什么难治？身体出现这些信号要警惕

2023年11月16日09:38 来源：人民网

编者按：今年11月16日是世界胰腺癌日。胰腺癌称为“癌中之王”，让很多人闻之色变。为什么胰腺癌一发现往往就是中晚期？身体出现哪些异常信号要警惕胰腺癌？在平时应该注意哪些事项？

(责编：乔业琼、吕骞)




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