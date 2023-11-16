世界胰腺癌日：从一组数字看如何应对“癌症之王”

今年11月16日是世界胰腺癌日。北京大学人民医院肝胆外科主任医师李照在接受人民网采访时介绍，胰腺癌是恶性程度极高的消化道肿瘤，被称为“癌症之王”。近10年来，中国胰腺癌发病率逐年增高，患者平均生存期仅4个月到6个月。绝大多数胰腺癌患者在确诊时已是中晚期。