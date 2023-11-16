专家：慢阻肺病防治重点在基层

今年的11月15日是世界慢阻肺日，主题为“肺系生命，刻不容缓”。当天，2023中国慢阻肺病防治大会在北京召开。中国工程院院士、国家呼吸医学中心主任王辰表示，慢阻肺病严重危害人类健康，但公众对该疾病知晓率低，检查肺功能和接受规范治疗的慢阻肺患者比例也很低。

慢阻肺病俗称“老慢支”“慢喘支”，它有“三高”的特点，即高患病率、高死亡率、高疾病负担。截至目前，我国有9900万慢阻肺病患者。中日友好医院呼吸中心副主任杨汀称，我国40岁以上人群慢阻肺病患病率达13.7%，60岁以上人群中每4个人就有1个慢阻肺病患者。慢阻肺病在全球单病种死亡率中位居第三位。

同时，慢阻肺病还有“三低”的特点。“一是公众知晓率低，慢阻肺病知晓率不足10%；二是肺功能检查率低，流行病学调查发现，既往做过肺功能检查的仅占5%—15%；三是规范治疗率低，基层尤为明显。比如，治疗慢阻肺病的首选药物是吸入药物，但基层用得最多的却是抗生素、化痰药，甚至是口服激素。”杨汀说。

慢阻肺病的症状包括咳嗽、咳痰、气短、呼吸困难等。王辰说，慢阻肺病患者发生抑郁症和焦虑症的概率也较高。

“慢阻肺病早期无明显症状，被称为‘沉默的杀手’，大量慢阻肺病患者未被确诊。”杨汀称，“通过肺功能检查可诊断慢阻肺病。患者若不及时治疗，肺功能会下降，后期还会合并肺心病、呼吸衰竭以及心脑血管疾病等。”

“值得警惕的是，有一项研究发现，在肺癌患者中，40%—70%是慢阻肺病患者。”中日友好医院呼吸与危重症医学科主治医师牛宏涛说。

如何预防慢阻肺病？浙江省疾控中心慢病所综合防治科副科长陆凤称，重在远离相关危险因素，“首先是远离烟草，慢阻肺病最重要的预防措施是戒烟，也要避免二手烟暴露；其次是远离有害物质，经常暴露于粉尘、有害气体或重金属颗粒的特殊职业人群则要加强职业防护；另外，要远离空气污染，在室内要减少重油烟暴露，室外有雾霾时就减少外出。”

陆凤补充道，高危人群要定期检查肺功能，养成健康生活习惯。

冬季环境变化大，慢阻肺病患者如何平稳过冬？杨汀建议做好保暖，正值呼吸道疾病流行期，尽量减少外出，外出做好防护，回家洗手，居家勤通风；另外，要坚持用药，学会通过观察咳嗽、咳痰等情况监测病情变化。

近年来，我国相继开展了“幸福呼吸”中国慢阻肺病规范化分级诊疗推广项目、国家基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目、国家慢阻肺病高危人群早期筛查与综合干预项目，慢阻肺病防治体系逐步建立。

“慢阻肺病防治的难点和重点都在基层。”牛宏涛表示，要提升公众对慢阻肺的认知度，提升基层医务人员的慢阻肺防治诊疗水平，为基层药房配备慢阻肺病相关吸入药物。