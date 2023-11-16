提升慢性病防治整体科技水平

11月15日，国家卫生健康委召开新闻发布会，相关负责人介绍了日前制定的《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动和癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》（以下简称“实施方案”）。

据介绍，我国肿瘤患者5年生存率近年来稳步提升，很多晚期患者能够长期带瘤生存，生活质量得到改善。

此外，我国乳腺癌患者5年生存率达到83%，与发达国家诊疗水平基本一致。我国食管癌患者5年生存率已高于欧美国家，一些地区食管癌发病率、死亡率出现双下降趋势。

“科学研究在慢性病防治领域发挥着重要作用。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红表示，国家将持续推动心脑血管疾病、癌症等慢性病领域的科研攻关。

加强源头创新与推动成果转化并重

在“十四五”卫生与健康科技创新专项规划中，慢性病防治科研工作被列入发展重点。通过加强“重大慢性非传染性疾病防控研究”等重点专项的组织实施，我国形成了一批高质量的循证医学研究成果。

郭燕红介绍，实施方案要求在国家科技计划中进一步针对薄弱环节加强科技创新，以支撑心脑血管疾病、癌症防治等关键技术突破为重点，加强慢性病防治重大源头创新和颠覆性技术创新，引领防治技术取得原创性突破。实施方案还提出充分发挥国家医学中心、国家临床医学研究中心等科技力量的作用，加强心脑血管疾病、癌症相关先进诊疗技术、临床指南规范、筛查方案的科技示范研究，加快推动科技创新服务普惠化，加强临床研究质量评价，提升我国慢性病防治整体科技水平。

此外，实施方案进一步强调加快成果转化推广，加快基础前沿研究成果在临床以及健康产业发展当中的应用。通过推动一批研究成果转化和推广平台的建设，进一步提升我国癌症、心脑血管疾病防治水平，发挥科学研究的支撑引领作用。

科技进步为患者带来更多生存机会

“科技进步为患者带来更多生存的机会。”首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军用事实说话：2021年中国在世界上率先开展基因指导的抗血小板治疗，把脑血管病二级预防带入精准医学时代；在高场强磁共振的血管管壁成像、低场强磁共振的急诊使用方面，中国处于国际先进水平……

“我国某些肿瘤防治技术已经接近或者达到了国际先进水平。”国家癌症中心党委书记张勇表示，在肿瘤预防方面，国家癌症中心研发的基于高危浓缩技术探索最常见的6种癌症的联合筛查方案，为国际癌症筛查提供了新的思路；在临床治疗方面，我国首创解剖性部分肺叶切除、食管癌免管免禁等外科新技术，大大提高了手术治疗效果；在内科方面，我国建立了基于组织和液体活检的多组学模型，对肺癌等癌种进行精准诊治，研制开发了埃克替尼、优替德隆等自主创新药物；在放疗方面，我国研制成功了人工智能放疗自动勾画的软件，放射治疗的水平有了明显提升……

数据显示，我国心脑血管疾病、癌症等重大的慢性疾病发病总体呈上升趋势，慢性病死亡人数占比超过80%。在此背景下，实施方案要求强化科技引领和技术支撑作用，实现心脑血管疾病死亡率下降到十万分之190.7以下、总体癌症5年生存率要达到46.6%以上的目标，为患者贡献更高的生活质量、更多的生存机会。