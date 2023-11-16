2024年度城乡居民医保启动参保缴费

学思想 强党性 重实践 建新功

昨日，市医保局宣布，2024年度北京市城乡居民基本医疗保险启动参保缴费。个人缴费标准、人均财政补助同步新增30元。据悉，此次集中参保时间为2023年11月15日至2024年1月31日，参保人员自2024年1月1日起按规定享受城乡居民医保待遇。北京市医保局提醒，因参保人自身原因，在集中参保期后缴纳2024年度城乡居民医疗保险费的，3个月等待期满后才可享受当年城乡居民医保待遇。请参保人员按时办理参保缴费。

据了解，城乡居民基本医疗保险作为北京市兜底性医疗保障制度安排，主要覆盖了无其他基本医疗保障的本市户籍城乡老年人、学生儿童、劳动年龄内居民以及在本市接受普通高等学历教育的全日制非在职非京籍大中专学生。

市医保局表示，2024年城乡居民医保个人缴费有所调整，城乡老年人调整为每人每年400元；学生儿童每人每年375元；劳动年龄内居民每人每年695元。同时对应的财政补助也有新增，城乡老年人提升到每人每年4320元；学生儿童每人每年1695元；劳动年龄内居民每人每年2325元。

为方便参保人员缴费，除往年开设的电子税务局、银行APP、银行批量扣款和银行柜台缴费等4种缴费方式，还新增了京通小程序缴费渠道。参保人可通过微信、支付宝、百度客户端搜索京通小程序进行线上缴费。

市医保局提示，签署有效缴费协议（批扣）的参保人在银行批量扣款日不能使用其他渠道缴费。对已往年度签署了有效缴费协议（批扣）的参保人，若无意愿或不再具备条件继续参加2024年度城乡居民基本医疗保险的，应及时到参保所在地社保所办理减员手续，避免银行扣款。

据悉，参保人还可使用医保个人账户资金（含共济账户）缴纳城乡居民基本医疗保险费。需要注意的是，初次使用医保个人账户为家庭成员缴纳保费时，需先通过“北京医保公共服务平台(https://fw.ybj.beijing.gov.cn/hallEnter/#/index)”、京通小程序或经办柜台办理共济备案。在医保个人账户资金足额的情况下，除可为自己缴纳城乡居民医保费外，还能为已建立共济关系的家庭成员缴纳保费。医保部门将于每月最后一天发起扣费工作。

市医保局提醒，参保人参保业务时如有疑问，可以拨打人力资源和社会保障咨询热线12333；办理缴费协议签订、终止业务或办理缴费业务时如有疑问，可以拨打税务咨询热线12366；使用北京市电子税务局时如有疑问，可以拨打技术咨询服务热线4007112366。

缴费方式

京通小程序缴费——参保人可通过微信、支付宝、百度客户端搜索“京通”小程序，进入“社会保障”栏目下的“社保费办理”功能，点击“城乡居民基本医疗保险缴费办理”缴费。也可通过支付宝“市民中心（北京）”或微信“城市服务（北京）—社保”选择“社保缴费”进入。

电子税务局缴费——参保人可通过北京市电子税务局Web端（https://etax.beijing.chinatax.gov.cn/进入“我要办税-社保”）、北京税务APP（安卓版）（进入“办税”选择“社保费办理”）、微信北京税务服务号（进入“移动办税”）办理缴费。

银行APP缴费——可通过邮储、北京、农商、浦发银行APP办理缴费，具体请咨询相关银行。

银行批量扣款缴费——与参保人签署了有效缴费协议（批扣）的银行会在批量扣款日（集中参保期第一次批扣是在12月15日、18日与19日，第二次和第三次分别是2024年1月15日和2月15日）进行扣款，请参保人及时关注缴费情况。

银行柜台缴费——参保人需携带本人身份证，代办人需携带本人及参保人身份证，到本市邮储、北京、农商、交通、浦发、华夏、农业、建设、中信、招商、光大、民生银行办理缴费业务。