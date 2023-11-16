海南加快推进医保信息化建设

凭借医院的电子处方，到定点药店买药，可直接进行线上医保移动支付结算。2023年7月26日，通过医保电子处方中心，海南省首张“双通道”处方流转到定点药店，并成功实现医保报销结算。这标志着海南医保便民利民服务又向前迈进了一步。

基本医疗保障是重大民生工程，事关人民群众健康福祉。近年来，海南省医保部门紧紧围绕海南自由贸易港建设和全省改革发展大局，全力推进医保信息化建设落地见效，医疗保障公共管理服务能力不断提升，高质量发展的步子不断加快。

创建平台，迈出医保信息化建设第一步

医保信息化是推动医保服务标准化、规范化、便利化的基础和支撑，是新时代医保高质量发展的新要求，也是提升群众医保获得感的“加速器”。

作为全国医保信息化建设试点省份之一，按照国家医疗保障局的统一部署和要求，2020年9月，海南省启动全国统一的医保信息平台建设。把医保信息平台建设作为必须完成的硬任务、全省数字化转型发展的一项重要内容，海南省政府组建工作专班，多次召集专题会议，推进工作。海南省医疗保障局加强组织领导，形成分工合理、职责清晰、扁平化的组织架构，制定详细的工作计划，加强统筹协调，严格按照国家医疗保障局“应用尽用”“能配尽配”“最小必须”原则，加快推进平台建设。2021年4月，全国统一的医保信息平台在海南省儋州市试点上线，切实增强了医保公共服务能力，更加方便了群众就医。同年6月，统一、高效、兼容、便捷、安全的全业务、全流程、全覆盖的医保信息平台在海南全省落地应用，平台上线后曾在全国医保信息化标准化月度考核中连续7个月位居前列，入选海南省优化营商环境示范案例。

“通用平台”“通用语言”“通用介质”“通用能力”，医保信息平台的正式上线，在海南医疗保障改革发展中具有十分重要的意义，也为全国医保信息化标准化建设积累了丰富的经验。

深化应用，“智慧医保”开启医保服务新篇章

过去，参保群众就医购药需要用身份证、医保IC卡“刷卡”办理，现在只需一部手机就能完成。从“刷卡办”到“刷码办”，海南医保经办服务方式数字化转型使海南参保群众就医购药便利度进一步提升。

完成医保信息平台上线是推进医保信息化的重要开端。近年来，海南省医疗保障局依托医保信息化标准化建设成果，不断完善支付方式管理子系统、基金运行及审计监管子系统、公共服务子系统、运行监测子系统、基础信息管理子系统、跨省异地就医管理子系统、医保业务基础子系统等，加速推进15项医保信息业务编码标准的贯彻执行，推进医保信息平台二期建设和医保电子凭证的激活与应用，拓展“网上办”“掌上办”医保服务事项，努力打造“审批最少、流程最优、服务最好、效率最高、获得感最强”的医保服务体系。

借助率先上线国家医保信息平台的契机和优势，海南把基本医保参保和变更登记、生育保险备案登记等18项高频政务服务事项纳入“全省通办”，实现让“数据多跑路，群众少跑腿”。

数字赋能，把窗口“搬进”手机里。2022年6月，海南医疗保障信息平台移动支付系统2.0上线试运行。定点医疗机构的门诊报销结算业务端口，免排队、秒报销，手机操作、一键完成。不断丰富的医保服务场景、常态化的智能服务，让参保群众有了更多新体验。

2022年12月初，海南省医保电子处方中心筹备组强化协调推进，开发人员紧密合作，梳理业务流程、开展系统架构设计，同步开展系统开发、调试、安全性评估、压力测试，当月底，海南医保电子处方中心及时上线试运行，让群众就医购药更方便。

统筹布局，医保信息化建设不断走深走实

今年以来，紧紧围绕国家医疗保障局十六项便民措施，海南医保部门聚焦人民群众“急难愁盼”问题和医保所需，破难点、疏堵点、提质效，统筹布局，补足补齐短板弱项，全力推动信息化建设走深走实，切实提升参保群众的获得感。

按照“1+2+3”架构（“1”即医保信息平台一个平台；“2”即医保电子处方、医保移动支付两个中心；“3”即信息流、资金流、货物流），依托医保信息平台，推动电子处方中心、移动支付中心全面落地应用，推动实现信息流、资金流、货物流充分整合。

自医保移动支付2.0上线运行至今，全省二、三级定点医疗机构已全部完成医保移动支付功能接口接入，并实现移动支付在门诊进行报销结算。

医保电子处方中心是医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享的专业化平台。电子处方中心的建设，可以为参保群众提供更便捷、更规范、更可及的多维度就医购药途径。自2022年12月底医保电子处方中心试运行以来，海南医保部门紧锣密鼓，全力推进医保电子处方中心进入“实战化”阶段，推动处方流转、药品购买、医保结算全线贯通。今年5月，药店ERP管理系统与云药店管理系统安全接入方案评估完成；6月，安全设备部署、医保电子处方药品“双通道”管理系统框架搭建、“双通道”处方流转测试完成；7月1日，医保电子处方药品“双通道”管理系统正式上线试运行；7月26日，第一张“双通道”处方流转到定点药店，并顺利实现医保报销结算。

截至2023年10月30日，全省119家二、三级定点医疗机构均已接入海南医保电子处方中心；48家定点医疗机构和38家定点零售药店上线医保电子处方药品“双通道”管理系统，383种药品被纳入医保处方流转药品目录。电子处方的顺利流转，打通了参保群众就医用药的“最后一公里”，有效推进了国家医保药品“双通道”政策落实落细。

数据来源：海南省医疗保障局

《 人民日报 》（ 2023年11月16日 08 版）