扎实推动老龄事业高质量发展（大家谈）

“夫孝，德之本也”。让老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，关系社会和谐稳定。本期大家谈，我们选编3篇来稿，关注老龄事业的发展，为营造尊敬老人、关爱老人、赡养老人的社会氛围凝聚力量。

——编 者

完善保障，实现老有所养

袁千里

我国老年人口基数大，构建养老、孝老、敬老的政策体系和社会环境，在老有所养上不断取得新进展，是积极应对人口老龄化的应有之举。

现阶段，我国大多数老年人选择居家养老。然而，老年人在家中跌倒的意外常有发生。为保障老年人居家安全，河北省石家庄市通过政府补助、社区帮扶、专业机构支撑的方式积极推进家庭适老化改造，在改造中专业机构会按照“一户一案”“一人一策”的原则，进行卧室、浴室等基础项目改造，有条件的还可以加装“一键式呼救”等设备。满足老年人生活起居、康复护理等多种需求，提升养老服务的可及性、可行性，才能更好实现老有所养。

前不久发布的《居家养老上门服务基本规范》，为居家养老上门服务内容、相关流程及要求等提供基本指引。完善居家养老设施，规范居家养老上门服务，是建立健全养老服务体系、提升老年人居家养老生活品质的迫切需要。让广大老年人的幸福安全更有保障，全社会都会因此受益。

丰富供给，促进老有所乐

原韬雄

不久前，笔者在陕西省西安市一老旧小区了解到，不同老年群体的需求差异明显，低龄老年人往往渴望更多的文娱活动，而高龄老年人则需要更多更精准的生活照料。

习近平总书记指出：“一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。”“十四五”期间，我国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。满足广大老年人的多样化、多层次需求，不仅是实现老有所乐的题中应有之义，也蕴藏着一个规模庞大的市场。

陪护机器人、跌倒报警器、多功能床椅等新产品，为老年人的健康提供更多保障；文化馆、养老服务中心、老年大学等机构推出象棋、舞蹈、戏曲等文化活动，充实了老年人的精神文化生活。近年来，满足老年人物质和精神文化需求的产品和服务越来越多，极大地丰富了他们的养老生活。但也要看到，仍有一部分老年人难以跨过数字鸿沟，生活中容易遇到不便。数字化美好生活，不能落下银发群体，用心倾听他们的声音，不断推动适老化改造，才能扎扎实实提升养老生活品质，让老年人共享经济社会发展成果。

畅通渠道，助力老有所为

翟钦奇

走进内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区悦和社区党群服务中心，几位老党员正带着一群小朋友学剪纸、玩游戏。充分发挥老党员的经验优势，开展各类服务群众的“暖心”项目，让老党员们有所为、社区群众有所获，这样的社区服务互利共赢有温度。

随着我国老年健康保障制度不断健全、老年人健康水平不断提高，许多老年人在退休后依然葆有为社会作贡献的强烈意愿。在广大乡村地区，许多退出农业生产一线的老年人活跃在基层议事、村民自治、矛盾化解的一线，为社会稳定与邻里和谐贡献着重要的力量。拥有充足的业余时间、丰富的人生阅历，有的还具备相当的知识技能，老年人可以为社会发展和基层治理作出不少贡献。

更好支持老年人老有所为，需要搭建好老年人服务社会的各类平台，畅通他们发光发热的渠道。让更多老年人有机会、有渠道发挥余热，他们的老年生活就能更加丰富多彩。

《 人民日报 》（ 2023年11月16日 06 版）