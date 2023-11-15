国家癌症中心专家：我国乳腺癌五年生存率达到83%

人民网北京11月15日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委举行发布会，介绍《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动实施方案（2023-2030年）》和《健康中国行动——癌症防治行动实施方案（2023-2030年）》，并回答记者提问。

会上，国家癌症中心党委书记张勇介绍，我国癌症正处于发展中国家癌谱，向发达国家癌谱过渡的阶段，像发达国家高发的肺癌、结直肠癌、乳腺癌这些年都在不断上升，发展中国家高发的，比如食管癌、胃癌、肝癌等等，发病率和死亡率都有所下降。我国发病率位居前五位的癌种为肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和乳腺癌，其中男性前五位的依次是：肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌和食管癌，女性依次为：乳腺癌、肺癌、结直肠癌、甲状腺癌和胃癌。

张勇表示，这些年，我国肿瘤患者五年生存率稳步提升，很多晚期的病人能够长期带瘤生存，生活质量也有很大改善。比如，我国乳腺癌的五年生存率已经达到83%，基本达到国际发达国家的诊疗水平。我国食管癌的五年生存率已经高于欧美国家，一些地区食管癌发病率、死亡率出现了双下降的趋势。

他说，目前，我国某些肿瘤防治技术已经接近或者达到国际先进水平，在肿瘤的预防方面，国产HPV二价疫苗已经进入人群使用，国家癌症中心研发的基于高危浓缩技术探索最常见6种癌症的联合筛查方案，为国际癌症筛查提供了新的思路。在临床治疗方面，我国首创解剖性部分肺叶切除，食管癌免管免禁，结直肠癌NOSES等外科的新技术大大提高了手术治疗的效果。在内科方面，建立基于组织和液体活检的多组学模型，对肺癌等癌种进行精准诊治，研制开发埃克替尼、优替德隆等自主创新药物，打破了国外同类药物的市场垄断。在放疗方面，我国研制成功了人工智能放疗自动勾画的软件，放射治疗的水平有了明显提升。

“当然，在癌症的防治技术方面还有很多的工作要做，随着我国经济社会不断发展，特别是科研体制的不断改革完善，我国癌症防治技术将进一步加快发展，逐步缩小与发达国家的差距，并达到国际先进水平。”张勇说。