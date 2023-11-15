癌症发病是否年轻化？国家癌症中心专家：不能一概而论

人民网北京11月15日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委举行发布会，介绍《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动实施方案（2023-2030年）》和《健康中国行动——癌症防治行动实施方案（2023-2030年）》，并回答记者提问。

会上，有记者提问，癌症是否有年轻化的趋势？对此，国家癌症中心党委书记张勇表示，癌症发病是否年轻化不能一概而论。

张勇说，不同癌症发病的年龄分布差异比较大，比如男性前列腺癌，可能在60岁以后才逐渐发病，但是女性乳腺癌从30岁开始发病率就逐渐上升，40-50岁已经是发病的高峰期。

他说，随着我国人口老龄化逐渐加剧，如果单纯从发病的平均年龄看，癌症的平均发病年龄呈现逐渐上升的趋势，也就是老年人的癌症发病在总人口当中的占比越来越多。根据国家癌症中心部分具有长期连续监测数据的人群肿瘤登记数据来看，如果扣除人口老龄化因素的影响，也就是假定人口结构不变的话，大多数癌症的发病并没有呈现出年轻化或者老龄化趋势，而是基本保持相对平稳。但是个别的癌症，比如前列腺癌发病的年龄分布确实是逐渐趋向于年轻的，而肺癌的发病年龄分布则逐渐上升。

“总之，人生的各个阶段都会发生癌症，但是儿童和青少年期间发生癌症的风险比较低，不过随着癌症相关的诊疗和检测技术的进步，以往很难被检测出来的一些癌症，现在越来越多被检测出来，这可能也会导致社会上的一些误解。”张勇说。