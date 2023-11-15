国家卫健委：我国重大慢性病过早死亡从2015年的18.5%降到2022年的15.2%

人民网北京11月15日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委举行发布会，介绍《健康中国行动——心脑血管疾病防治行动实施方案（2023-2030年）》和《健康中国行动——癌症防治行动实施方案（2023-2030年）》，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红介绍，经过多年的努力，我国重大慢性病过早死亡从2015年的18.5%下降到了2022年的15.2%，降幅达到17.8%。这次国家卫生健康委联合多个部门制定《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）》和《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023-2030年）》，目的就是为了贯彻落实好健康中国战略的决策部署，锚定健康中国行动到2030年的任务目标，进一步细化工作任务、工作要求，明确工作路径，切实保障防治行动落地生效，到2030年能够真正达到规定的目标要求。

郭燕红表示，两个实施方案有四个特点：一是强调政府主导、部门协作。进一步强化政府、部门、社会、个人四方责任，集中各方面的力量，为癌症和心脑血管疾病的防治提供支持和保障，从源头入手，将健康融入所有政策。二是注重关口前移，聚焦健康的全过程，实现以人民健康为中心。预防是最经济、最有效的健康策略，两个方案都坚持预防为主，加强慢性病的风险因素控制，完善从慢性病的预防、高危人群筛查到早期诊断、规范治疗以及康复服务一体化的全流程管理。三是突出医防融合，创新防治结合的工作模式。充分发挥国家医学中心和区域医疗中心以及社区基层医疗机构和疾控机构的作用，完善慢性病防治协作网，创新心脑血管疾病同防同治的路径，加强癌症的防治综合干预，不断提升防治的服务能力和质量。四是强化科技引领和技术支撑。大力推进慢性病防治的基础研究、前沿技术等攻关研究，力争在关键技术领域实现原创性突破。

郭燕红说，这两个方案都进一步明确了到2030年的目标任务，即到2030年30岁以上的居民高血压的知晓率不低于65%，高血压患者的规范管理率不低于70%，心脑血管疾病的死亡率下降到十万分之190.7以下，在癌症领域总体癌症5年生存率要达到46.6%以上。所以，针对这些目标，实施方案当中都明确了具体的工作任务，这些措施和工作目标的落实，都将会对我国心脑血管疾病和癌症的防治起到实实在在的推动作用。

“下一步，我委将会同有关部门进一步推进慢性病防治的关口前移和全流程管理，多措并举，加强心脑血管疾病和癌症的综合防治，切实提升效果，为共建共享健康中国奠定坚实的基础。”郭燕红说。