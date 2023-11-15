世界慢阻肺日：保护好你的肺 这些知识要知道

今年11月15日是世界慢阻肺日。慢性阻塞性肺疾病，简称慢阻肺，是一种常见的慢性呼吸系统疾病。应急总医院肿瘤内科及呼吸危重症医学科副主任医师马洪明在接受人民网记者采访时表示，慢阻肺是我国常见的慢性呼吸系统疾病，具有高患病率、高致残率、高病死率、高疾病负担的“四高”特点。

“慢阻肺常见症状可归纳为咳、痰、喘。”马洪明介绍，慢性咳嗽、咯痰。每年咳嗽、咯痰时间在3个月且持续2年以上，以清晨咳嗽、咯白色黏液痰居多。气短或呼吸困难是典型症状，早期是在从事体力劳动时出现，随着病情加重，会影响日常生活。部分患者尤其是重度肺功能受损、慢阻肺急性加重期的患者会出现喘息。

“出现上述情况者应尽早到呼吸专科就诊，完善肺功能等检查，早期明确诊断，接受规范化治疗以延缓慢阻肺的进展。”马洪明提示。

“慢阻肺多发于长期吸烟或吸入二手烟，以及长期处于油烟、空气污染、粉尘作业环境的人群。”马洪明说，长期接触香烟、生物燃料或粉尘等空气污染物，一方面会引起气道炎症，产生咳嗽咳痰，另一方面会破坏肺泡结构，形成肺气肿。气道炎症和肺泡结构的破坏，会逐渐发展成慢阻肺。此外，有慢阻肺遗传家族史，儿童时期呼吸道感染，有哮喘、结核病史等的人群也易患慢阻肺。

马洪明表示，对于慢阻肺，不可掉以轻心，但也不必过度惊慌，预防是关键。避免接触危险因素，戒烟、减肥、运动、保持良好的生活习惯、避免肺部感染等，可有效预防慢阻肺的发生。室外有严重雾霾时尽量少出门，如果出门要戴好口罩，以尽量减少吸入空气中的有害物质。