首儿所通州院区2026年建成投用

近日，北京市发改委批复首都儿科研究所附属儿童医院通州院区项目建议书（代可行性研究报告），该项目是北京市重点工程，设计床位800张，建成后首儿所将实现“一院两址”办医。其中，朝阳院区将全部科研教学功能、部分医疗床位疏解至通州院区，主要为核心区及周边地区患儿提供基本医疗、急诊急救服务，通州院区作为医院主院区，主要为城市副中心及城市东北部地区患儿提供优质综合医疗服务、疑难杂症、急危重症救治等保障服务。

项目按照800张床位规划建设

首都儿科研究所附属儿童医院成立于1986年，位于朝阳区雅宝路，是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等儿童专科医院。医院开放床位439张，年接待门急诊量约220万人次。

此次获批的首儿所通州院区项目位于通州区宋庄镇，总建筑面积18.64万平方米，其中地上建筑面积11.33万平方米、地下建筑面积7.31万平方米。项目按照800张床位规划建设，主要设置医疗综合楼、教学科研楼、感染楼等，同步实施道路、绿化等室外工程。项目预计2026年建成投用。

新院区将积极落实绿色发展理念，助力低碳减排。项目执行三星级绿色建筑标准，通过提高建筑维护结构热工性能、绿色材料应用比例、主要功能房间隔声性能，采用外遮阳设施、节水灌溉系统等措施，实现绿色节能及低碳减排。

通州院区将作为首儿所主院区

新院区建成后，首儿所的医疗服务将有哪些调整？据了解，该项目坚持以儿童健康为中心，在空间布局、功能设置、科研转化等方面精心设计。统筹总体功能布局，实现“一院两址”错位发展。项目建成后，朝阳院区将全部科研教学功能、部分医疗床位疏解至通州院区，主要为核心区及周边地区患儿提供基本医疗、急诊急救服务；通州院区作为医院主院区，主要为城市副中心及城市东北部地区患儿提供优质综合医疗服务、疑难杂症、急危重症救治等保障服务，并承载首都儿科研究所功能。

新院区将坚持以患儿为中心，优化提升就诊体验。采用MDT（多学科会诊）现代医学就诊模式、互联网医院、分析优化空间流线等方式，减少病人等候时间，实现更多患儿就近、实时就医。强化医患流线分开、人流车流合理分区，保障患者就诊安全。同时，结合儿童发热多的特点，在医院西南角设置独立感染楼等，避免对其他区域造成影响。科研“硬件”配置将得到有效保障，以增强科研创新能力。统筹设置研究型床位100张，设置科研用房、实验区域和研究型病房，推动科研与临床有机结合。

可降低朝阳院区周边交通等压力

据市发改委相关负责人介绍，首儿所通州院区是北京市推进医疗卫生资源合理布局的重大项目，是落实北京城市总体规划要求、疏解非首都功能的重要举措，有利于促进儿科优质医疗资源合理布局，补充城市副中心儿科医疗资源短板，辐射带动周边区域儿科诊疗水平整体提升。未来通州院区将依托首都儿科研究所科研优势，构建“从基础研究、临床研究到科研转化”三位一体的科研模式，有利于提升医学科技创新能力，促进医产协同发展。

新院区的落成，也将改善朝阳院区诊疗条件，实现可持续发展。项目推动朝阳院区科研教学功能、部分医疗床位疏解至通州院区，有利于促进朝阳院区功能优化、就医流线优化、就医环境改善，提升中心城区及周边地区患儿服务保障能力，降低给周边区域带来的交通、城市治理压力。

目前，北京市已初步形成由儿童专科医院、综合医院儿科和妇幼保健机构等组成的儿童医疗卫生服务体系。《北京市医疗卫生设施专项规划（2020年-2035年）》提出，分别在通州宋庄镇和北京经济技术开发区选址建设首都首儿所通州院区和北京儿童医院新院区。北京儿童医院新院区正在开展项目前期工作。未来，两家市属儿童医院将进一步发挥龙头带动作用，更好守护儿童健康。