新标记物检测癌症准确率达90%

在一项最新研究中，日本名古屋大学医学院研究团队发现，基质细胞衍生因子4（SDF-4）蛋白是一种可靠的肿瘤标志物，其检测胃癌的准确率接近90%。

目前，检测胃癌、结直肠癌和乳腺癌等癌症的血液检测方法使用的肿瘤标志物包括CEA和CA19-9等，并不能准确检测所有癌症。此外，其他标记物也存在昂贵的测量成本或侵入性测试方法等缺点。

研究人员调查了癌症细胞分泌的蛋白质，确定SDF-4是一种有潜力的候选标记物。当他们测量癌症患者和健康人士血液样本中SDF-4的浓度时，发现癌症样本中SDF-4的水平升高，癌症患者的血液样本包括来自癌症患者的胃、食道、结肠直肠、胰腺、乳腺和肝的样本。

癌症诊断的敏感性和特异性非常重要。敏感性显示检测能在多大程度上发现患者所患疾病；而特异性则显示检测患者罹患某一疾病的可能性。通过测试蛋白质SDF-4，研究团队发现它的敏感性为89%，特异性为99%，超过了传统肿瘤标志物在识别癌症患者中的敏感性（CEA仅13%；CA19-9为17%）。

此外，研究团队在胃癌Ⅰ期患者的样本中也发现了高水平的蛋白质SDF-4，这表明医生或许可借助它在症状刚出现时发现癌症。