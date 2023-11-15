福建泉州启动台胞医保/健保线上服务平台

据新华社福州电 （记者吴剑锋、庞梦霞）近日，福建省泉州市率先启动“台胞医保/健保线上服务平台”，向大陆所有台胞台企开放。通过该平台，台胞在大陆就医后，无需两岸奔波即可在线上办理医保健保手续。

“我们可以为大陆台胞办理泉州市基本医保参保、缴费、报销业务，还可以协助台胞办理台湾健保自垫医疗费核退。”泉州颐和医院台胞台企医保服务站负责人、健康管理中心执行长邱俊杰介绍说，服务站特别选派了台湾健保专家，积极对接台湾健保机构和海基会、海协会，搭建台胞医保健保沟通交流平台，提供医保健保政策解答、材料受理、把关预审等服务。

“台胞参加大陆医保后，很多小病就不用跑回台湾了，尤其小孩老人就地参加医保，可以进一步提升台胞在大陆的幸福感和归属感。”邱俊杰说。

泉州是台胞重要祖籍地，目前该市有台属近16万，台资企业2300多家。为解决台胞在大陆生活、工作、学习的医疗保障后顾之忧，2020年7月泉州台商投资区台胞医保服务中心暨泉州市医疗保障基金管理中心台胞医保服务中心挂牌成立。

“近年来，泉州积极探索两岸融合发展新路，持续在产业融合、文化交流、落实同等待遇等方面出台多项惠台政策，深化泉台各领域交流合作。”泉州市政府副市长陈小辉表示，希望借助此举推动两岸交流合作向更宽领域、更深层次拓展，全力打造台胞台企登陆第一家园。

近年来，福建加快建设海峡两岸融合发展示范区，率先落实台胞台企医保同等待遇，畅通在闽台胞参加基本医保渠道，为台胞在闽就医生活营造便利环境。目前，已有1.4万台胞在闽参保福建省基本医疗保险。