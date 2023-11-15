更好发挥电商稳增长促消费作用（市场漫步）

坚持发展与规范并重的原则，在支持企业创新发展的同时，为电商高质量发展营造更优环境，更好发挥电商稳增长促消费作用

一年一度的“双11”期间，线上线下商家推出形式多样的优惠活动，激起了人们的消费热情。商务部发布的数据显示，前三季度，全国网上零售额达10.8万亿元，增长11.6%，高于社会消费品零售总额增速4.8个百分点，实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长贡献率达33.9%。电子商务凭借选择更丰富、体验更优质、价格更实惠等特点，在满足人民对美好生活的向往方面发挥了重要作用。

我国电商发展取得的成就，很大程度得益于持续优化的发展环境。一方面，我国电子商务法律政策体系不断完善，网络安全法、电子商务法颁布施行，反不正当竞争法、专利法完成修订。另一方面，我国电子商务标准体系不断健全，累计制定发布120余项国家标准、50余项行业标准以及多项团体标准。与此同时，我国社会信用基石不断夯实，电子商务诚信工作不断推进，电子商务公共服务体系基本形成，监管服务持续优化。这些实打实的举措有力激发了市场活力，也让消费者更有底气。

《“十四五”电子商务发展规划》提出，“促进公平竞争”“细化反垄断和反不正当竞争规则”。当前，我国电商发展面临新形势、新任务。一方面，消费需求不断升级，需要更加公平竞争的环境做保障。另一方面，随着新技术更加广泛应用，新业态、新模式不断涌现，消费场景更加丰富，电商企业竞争也出现了一些值得关注的现象。比如，一些平台要求商家提供独家优惠、独家低价，变向要求“二选一”等不正当竞争行为。对于这类现象，应及时进行规范，防止破坏行业市场秩序。

长远看，要坚持发展与规范并重的原则，在支持企业创新发展的同时，为电商高质量发展营造更优环境，更好发挥电商稳增长促消费作用。一方面要做好正向引导，加强电商诚信体系建设，推动电商企业开展诚信承诺，持续建立和完善平台企业信用档案，推动行业自律。另一方面要加强刚性约束，推动完善电子商务法规标准体系，加强反垄断与反不正当竞争执法，细化反垄断和反不正当竞争规则，引导平台经营者依法合规经营，推进数字化、网络化和平台化监管，提升对违法行为的精准查处能力。

我国已连续多年成为全球规模最大的网络零售市场，未来电商发展空间仍然广阔。有更加公平的营商环境为保障，电子商务必将更好发挥连通线上线下、生产消费、城市乡村、国内国际的优势，在服务构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更加重要的作用。

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 19 版）