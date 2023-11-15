社区小食堂 服务大民生（消费视窗·完善社区服务 提升生活品质）

社区食堂是居民家门口的消费场所，是关乎千家万户的“关键小事”，也是关系居民生活的民生实事。商务部等13部门联合发布的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》提出，探索发展社区食堂。近年来，各地多措并举、积极探索，推动社区食堂建设，改善居家老年人“吃饭难”问题。同时，一些社区食堂创新经营模式、优化餐食供给，吸引全年龄段社区居民用餐，丰富了社区消费业态。

优化老年助餐服务，更好便民惠民

中午11点半，陕西西安市雁塔区中铁尚都城社区的社区食堂饭菜飘香，刚开餐，前来就餐的居民就排起了队。

“土豆鸡块、木须肉，再来个地三鲜、烧豆腐！”今年60多岁的刘亚杰打好了菜，准备带回家跟老伴儿一起享用。“今天买了两荤两素，社区对65岁以上老人每样菜都有两到三元的优惠。”刘亚杰笑着说。

今年5月社区食堂正式营业，刘亚杰老两口的午饭晚饭几乎顿顿都在这里吃，“食堂的菜品一直在增加，一个人一顿饭10块钱就能吃饱吃好。炒菜米饭、蒸碗稀饭、包子面条应有尽有。”

在四川成都市成华区华林社区一处餐饮店，煎炒烹炸，锅铲翻飞，厨房里的香气四溢。毛血旺、回锅肉透着麻辣鲜香，白灼菜心清新扑鼻，刚出炉的烤肉格外诱人，色香味俱佳的菜品陆续端上台。饭点刚到，食客已经排起长队。

这里可不是“网红店”，而是社区食堂。华林社区这家“你身边的社区食堂”，每天接待300多人，开业不到半年，已经成为附近小有名气的用餐去处。

“食堂采取自助取餐、称重计费的模式，60岁以上的老人还能享受优惠，平均下来吃一餐仅需13元。每日有30多种菜品提供，每天不重样。”店长王华说。

商务部相关负责人表示，餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重要领域，推动餐饮业高质量发展对更好满足人民群众的美好生活需要具有重要意义。商务部将从提升服务品质、创新消费场景等方面发力，更好地服务社区助餐工作。

“西安市不断织密老年人助餐服务网络，现在全市有各类老年助餐点771个，政府对符合条件的助餐点位给予最高10万元的一次性建设补助和最高每年3.5万元的运营补助。小食堂背后是‘大民生’，社区食堂受到老人喜欢，在坚持公益性的同时，我们充分延展社区食堂的服务人群、服务内容和服务半径，不仅便民，更能够提升社区食堂的经营效益，实现社区食堂的可持续化运营。”西安市民政局相关负责人说。

西安市新城区从2018年底开始探索老年助餐工作，打造自己的品牌“饭大爷”，统一规范经营模式、管理制度、服务标准，目前，全区累计建成“饭大爷”助餐点25家，助餐服务社区覆盖率达77%。

“我们引导社区、企业、社会组织等通过公建民营、自建自营、民建公助的形式开展老年助餐服务。随着各社区食堂服务能力的提升，我们积极回应群众需求，鼓励社区食堂开展多元经营，比如销售农副产品、为企业提供团餐等。”西安市新城区民政局局长朱增理说。

不仅专注助老，也把社区其他居民覆盖进来

走进位于四川成都市锦江区成龙路街道粮丰社区内的R29社区生活空间，新鲜感满满。咖啡厅对面是茶室，有自习室的静谧，也有健身房的火热，社区食堂与它们一样，是社区生活中的一块拼图。

“不仅专注助老，还把社区内其他居民覆盖进来。”R29社区智惠食堂运营总监王靖奇向记者介绍，现在，食堂能产出上千种菜品，从老人的健康餐到牛排意面、儿童甜点，食堂都能提供。

“社区食堂需要融入社区生活。”粮丰社区党委书记龙赐强说。智慧食堂开展烹饪技能培训、美食品鉴会等活动，每逢节假日，就成为社区最热闹的场所之一。社区引入专业餐饮公司负责运营，良好的机制为食堂发展打下基础。

“餐饮业与人民群众的生活密切相关，很多餐饮企业在小区周边都开了门店，这些企业和门店是发展社区助餐服务的重要力量。”商务部相关负责人表示，支持餐饮企业以及具备资质和能力的物业企业和家政企业，通过运营社区餐饮服务设施，在社区门店开办老年餐桌等方式，参与社区餐饮服务，提供便利的社区用餐条件。

清晨，一辆载满包子、稀饭、小菜等早餐的冷链配送餐车驶入了西安市新城区太华路街道含元西路“饭大爷”社区餐厅，热腾腾的早餐端进食堂，吸引了不少上班的年轻人和锻炼归来的老年人。

这个社区餐厅采用的是“社区+餐饮企业”模式。西安饮食集团运营经理庞涛介绍，“我们有蔬菜基地，产品研发部门，不仅有统一的餐饮制作标准，菜品也是经过专业营养师精心调配，保证食品品质和口味，还能降低成本，让群众享受到优惠的价格和丰富的口味。”

“饭大爷”运营方还开发了小程序，可以实现提前订餐、送餐上门等功能。太华路街道党工委书记马凤说：“为了服务更多居民、丰富和完善15分钟便民圈，我们还在公交站附近、小区门口等人流量大的地方设置便民餐车，年底将达到23辆。”

“社区食堂聘请星级大厨掌勺，有炒菜机器人，还有共享厨房，这些新做法很吸引人。”在太华路一幢写字楼工作的小江起初感到新奇，体验过后，对菜品和环境都很满意：“现在，社区食堂在努力贴近年轻人生活，陆续有了订餐自取服务、外卖小哥等新就业群体的折扣，桌面都设置了无线充电功能。”这些让小江愿意成为常客。

进一步完善政策支持体系，推动高质量发展

与社会化餐饮相比，社区食堂公益属性强，离不开政府部门、社区等提供的支持。

在成都市成华区华林社区“你身边的社区食堂”，记者碰到了捧着笔记本走进食堂的黄大爷。“社区食堂多了，我们的选择标准也在提高。”从菜品味道到用餐秩序、后厨卫生，黄大爷边看边记，“要选出附近办得最好的食堂，推荐给邻里。”

现在，成都市建成老年人助餐点超过400个，覆盖城乡的15分钟老年人助餐生活服务圈正在成型。

锦江区成龙路街道粮丰社区R29社区智惠食堂引入了牛肉干等特色商品售卖，如今食堂二期建设完毕，早餐和夜宵即将上市，还会有外卖服务。

西安市雁塔区中铁尚都城社区的“宝妈”韩燕萍在社区微信群里看到要开社区食堂的消息，便来“打探”。“因为要给老人和孩子吃，食材、卫生安全是最重要的。社区邀请业主代表进行监督，反馈很不错，这才放下心来。”韩燕萍说，“餐厅增添了汉堡、三明治等孩子爱吃的餐品，不仅实惠放心，菜单也越来越丰富了。”

专家表示，推动社区食堂高质量发展，要在社会化管理的基础上，进一步完善政策支持体系。比如，发放运营补贴、减免租金、免费提供运营空间；加强顶层设计，根据城市发展情况规划布局社区食堂及相关产业链等。

商务部相关负责人表示，将重点从推动餐饮业高质量发展、发挥餐饮经营主体的作用、鼓励餐饮企业履行社会责任等三方面促进老年助餐服务发展。下一步将会同相关部门鼓励结合老旧小区改造、一刻钟便民生活圈建设，充分利用社区空间资源，支持设立早餐点、老年食堂等社区餐饮网点，为广大社区居民提供质优价廉、信得过的助餐服务。

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 19 版）