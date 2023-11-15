医药工业高质量发展成效显著（新视点）

医药工业是关系国计民生和国家安全的重要产业。日前，工业和信息化部发布消息：“十四五”以来，我国医药工业主营业务收入年均增长9.3%，利润总额年均增长11.3%，全行业研发投入年均增长超20%，基础研究取得原创性突破。

我国是世界工业医药大国，产业链完整，医药产品品种数量、生产能力位居全球前列。近年来，我国医药工业高质量发展成效显著，产业政策供给不断强化，产业规模效益持续提升，产业基础更加坚实，发展动力愈发强劲。

产业体系进一步优化升级。我国现有国产药品批准文号15.5万个，医疗器械备案和注册证24.5万张。近年来，各方紧密协同、同向发力，推动我国医药工业一批龙头企业规模壮大、产业集聚程度进一步提高、产业链供应链韧性水平提升。

行业创新水平显著提高。全行业面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快推进核心技术研发，持续健全创新体系，完善产业创新生态。近年来，创新药、高端医疗器械等领域创新成果不断涌现，大规模细胞培养和纯化技术接近国际先进水平。

供应保障能力明显增强。持续加强易短缺药品监测，支持引导企业研发生产小品种药、儿童药、罕见病药品种，群众用药可及性进一步提高。修订印发《国家医药储备管理办法》，医药储备体系不断完善。

国际开放合作持续深化。我国制药企业开展全球研发药品增多，多个创新药在发达国家获批上市，对外授权品种数量大幅增加。高端医疗器械和化学制剂、生物药等高附加值产品出口额占比提高，一批中成药产品获海外上市批准。

“当前，我国医药工业发展已进入高质量发展的关键阶段。”工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，下一步将加快关键核心技术攻关，大力推进创新产品的开发和产业化，支持行业协会、龙头企业、科研机构等联合组建医药产业链研究院，组织开展产业链研究监测和协同攻关，不断提高供给质量，使行业发展成果更好服务健康中国建设、更多惠及人民群众。

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 18 版）