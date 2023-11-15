杭州市拱墅区：大社区照护服务助力家门口的“老有康养”

以数字赋能“一老一小”改革为契机，聚焦原居安养，持续深化“大社区养老”新格局建设，作为拥有24万老年人口的主城区，近年来，浙江省杭州市拱墅区对标高水平实现“浙里康养”，从实施居家养老服务“三年行动”计划，到打造“没有围墙的养老院”，再到构建“大社区照护服务体系”，持续优化家门口的“老有康养”场景，一幅“一老一小”阳光相伴的美好图景正在加速绘就。

打造阳光相伴“活动圈”，擦亮美好生活底色

在庆隆社区的阳光老人家里，既有面向婴幼儿的短托服务，也有面向老年群体的文娱活动，在这里，老人和小孩可以相伴一整天。这是拱墅区联动推进“阳光老人家”“阳光小伢儿”一体化建设的阵地之一。

“一老一小”一头是“夕阳”、一头是“朝阳”。拱墅区聚焦居民群众迫切需求，深入推进“上统下分、强街优社”改革，全面迭代升级28.97万平方米的社区配套服务设施，大力推进“集成式、街区化、片区化”场地建设，一半以上的场地用于服务老年群体和婴幼儿群体，共投用158个阳光老人家工作站、53个阳光小伢儿驿站、108个社区阳光食堂和超过12万平方米嵌入式体育场地，初步形成以“一老一小”为重点的大运河美好家园15分钟便民服务保障圈。

优化阳光社团“伙伴圈”，展现老有所为本色

在大运河书法公园里，三五个老人围在一起，看老朋友用毛笔蘸着水在地上写字。今年刚完成改造提升的大运河书法公园已正式向市民开放，吸引了不少书法社团和爱好书法的老人前来参观交流。进入公园，一条蜿蜒的环路串联书法展示区、书法感知区、书法品鉴区、书法体验区、书法交流区五大功能区，很快成为爱好书法的老年人聚集地。

拱墅区坚持以兴趣爱好为纽带，组建500余个、5.2万余名低龄老年人的阳光社团，涵盖文体娱乐、书法绘画、旅游摄影等文化活动方面，以及三方协同、文明创建、矛盾调解等基层治理领域，老人在阳光社团既可以结识好友，还能够发挥余热，实现老有所为、老有所乐。

迭代阳光照护“服务圈”，提升专业助老成色

早上把老人送到嵌入式养老机构，晚上接回家里，既能解决子女们白天上班无法专职照护的难题，又能为老人提供专业照护服务。

拱墅区聚焦失能老人专业照护服务需求，创新养老服务“爱心卡”机制，在养老服务财政补贴的基础上，设立“爱心卡”慈善基金，持续汇聚集体、社会和家庭等资金资源，每月为高龄和失能老人发放“爱心分”，由30余家专业机构为老人提供助洁、助餐、助浴、助行、助医、助急、助聊七项优质服务，并引导养老服务企业以优惠折扣形式向老年人发放家政、维修、护理等“爱心券”，实现“政府搭台、企业让利、老人受益”，累计服务老人91万人次。

针对老年人探访服务工作量大面广的难点痛点，拱墅区创新老年人安居守护“五色探访”治理模式，每年实施“安居守护”民生实事工程，贯通上门探访服务、中心呼叫服务等“线上+线下”多平台多类型数据，健全“预警—派单—响应”闭环，今年1—10月，累计处理预警信息1.85万条，救助老年人60余次，形成“人在走、数在转、云在算”的老年人安居守护智慧养老新模式。

下一步，拱墅区将围绕构建“大社区照护服务体系”，继续发挥“一老一小”优质服务的先行优势、试点优势，进一步健全政策支持、服务专业、社会协同、监督有力的社区居家养老大照护体系，完善数字赋能“一老一小”的方法路径，加快打造“医康养联动、家社院协同、学乐为一体”的家门口“老有康养”模式，绘就可感、可及的大运河美好家园图景。

数据来源：中共杭州市拱墅区委宣传部、杭州市拱墅区民政

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 10 版）