发展智慧健康养老产业（纵横）

数据显示，截至2022年底，我国60周岁及以上老年人口突破2.8亿人。如何破解养老难题？发展智慧健康养老产业是个有效举措。

智慧健康养老产业是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老服务需求，深度融合应用大数据、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。在人口老龄化的背景下，充分利用信息技术弥补养老资源供给不足的问题，是大势所趋，也大有可为。

发展智慧健康养老产业，需要加强产品的实用性、便利性。智慧健康养老产业涉及家政、医疗、康复、护理等多个行业，无论是终端制造商、平台服务商还是养老机构，都要根据不同用户的实际需求，为老年人提供更便捷、更高效的产品与服务。比如用于居家养老的“菜单式”上门服务定制平台，要满足老年人居家养老的基本需求，管用好用；用于远程健康监测的嵌入式传感设备，要能够切实解决独居老人无人监护的现实问题。相关设备只有便捷易操作，才能方便老年人学习与适应，帮助更多老年人跨越数字鸿沟。

智慧健康养老产业还要着力为老年人提供温馨的服务。要充分了解老年人的各方面需求，既考虑老有所养，又考虑老有所乐，为老年人提供更温暖、更贴心、更人性化的服务。比如为陪护与康复机器人增添一些诙谐、幽默的互动功能，开发提供陪伴的电子宠物等，让老年人安享健康、快乐的晚年生活。

智慧健康养老产业服务的是“夕阳红”，却是一个朝阳产业。只有不断提升相关产品及服务的智慧化水平，打造新产品、新业态、新模式，才能更好满足人民群众日益迫切的健康及养老需求。

（摘编自《福建日报》，原题为《让人工智能更好服务“夕阳红”》）

《 人民日报 》（ 2023年11月15日 06 版）