糖尿病患者控糖减重，还需护好心肾

11月14日是联合国糖尿病日。山东大学齐鲁医院内分泌科主任陈丽介绍糖尿病疾病防控时提醒公众：“关注糖尿病不能仅关注血糖，而是应该‘三高共管’‘六病同防’。饮食是糖尿病防控的关键一环，高风险人群应控制饮食，已经患糖尿病的患者要平衡饮食，且建议患者在控糖减重的同时，注意护好心肾，减少心血管疾病与肾病的发病风险以及死亡风险。”

预防糖尿病从饮食开始

当前，中国糖尿病发病整体呈上升、年轻化趋势。除了环境因素、遗传因素外，生活压力的增加和不健康的饮食结构也是一要因。“快餐、代餐越来越多的出现在人们的生活中。不仅如此，生活压力导致运动时间越来越少，造成超重、肥胖人数增加，而超重、肥胖又是糖尿病的重要诱因。”陈丽提醒，饮食是糖尿病防控的关键一环，想要减少糖尿病患病率，不能只关注血糖。血糖、血脂、血压等相关指标趋势都应得到关注。

专家认为，出生体重大于8斤、有糖尿病家族史、超重、高血压、高血脂、高尿酸等人群，要注意进行糖尿病筛查，日常生活中要注意低糖、低脂、低盐、低油饮食，预防糖尿病的发生。而对已患糖尿病患者，更要严格控制饮食。如果是肥胖的糖尿病患者，可以搭配1-2拳的主食、一拳的蛋和肉、四拳的蔬菜，此外也可以尝试轻断食，一周有两天不吃主食和肉，只吃水果和蔬菜；此外，也要加强运动，可以阻力运动和有氧运动相结合。不过，控制饮食也不意味着什么都不能吃，“内分泌学科是一个平衡学科，重点在于平衡。对于糖尿病患者来说，关键是量，对升糖食物要适当限制、点到为止。”陈丽表示。

糖尿病人会“伤心”“伤肾”

糖尿病作为一种常见的慢性病并不可怕，其并发症才是使糖尿病患者致残致死的主要原因，其中最常见的并发症就是心血管疾病、肾病。

陈丽表示：“糖尿病对心血管系统的威胁是极为严重的，可以引起大血管和微血管病变，血糖高的时候也会引起高血压、高血脂、动脉粥样硬化、非均匀性脂肪肝、以及肥胖。可以说糖尿病与冠心病、高血压等心脑血管病有许多相互关联的易感基因，糖尿病患者几乎具有所有与心血管疾病相关的危险因素。”

陈丽解释，糖尿病的血管病变是多支病变，往往很少是单支病变，通常是弥漫性的，三支病变都有，无痛性心脏病的发生率是非常高的。相当一部分患者来就诊时，就已经出现心梗，但患者却没有察觉。这是由于他慢慢适应了缺血的状态，除非心梗反应大时才会来就诊，常见的是大血管堵塞心梗。

此外，糖尿病引起的动脉粥样硬化不仅影响心脏，还特别容易累及肾动脉，导致肾动脉硬化，肾小球动脉长期高血压使肾脏的负荷加大，血糖对肾小球的基底膜微循环产生了损害，这两方面的因素会引起尿蛋白肌酐增高，肾脏功能受累。现在做透析的人，约80%是糖尿病肾脏病。

专家建议，在降糖药物的选择过程中，要改善胰岛素抵抗，不增加胰岛素抵抗，减轻体重，心肾获益的药物。糖尿病患者平时除了要监控好血糖外，也要做好包括心血管疾病在内的并发症的监控、筛查。